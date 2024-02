ماذا وراء اتصال وزير الخارجية الأمريكي بنظيره الجزائري للمرة الثانية في ظرف أسبوعين؟

الجزائر- “القدس العربي”:

للمرة الثانية في ظرف أسبوعين، تلقى وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا من كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، أنتوني بلينكن، تناول الوضع العام في غزة والمجهودات المبذولة من قبل الجزائر في مجلس الأمن للتوصل لوقف إطلاق النار.

وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان لها أن هذه المحادثة تندرج في إطار المشاورات المنتظمة التي اتفق الوزيران على الحفاظ عليها بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك. وتركزت المناقشات بشكل خاص، وفق نفس المصدر، حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة وعلى الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الجزائر في مجلس الأمن، بهدف تفعيل التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية.

وأوردت الخارجية الأمريكية من جهتها تصريحا للمتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر حول هذه المحادثة، جاء فيه أن الوزيرين “ناقشا الجهود الدبلوماسية القائمة للتوصل إلى نهاية دائمة للأزمة في قطاع غزة تحقق السلام والأمن المستدامين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”. كما ناقش الوزيران حسب المتحدث، “ضرورة ضمان حماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة بشكل طارئ”، وأشارا إلى “التزامنا القوي بإقامة دولة فلسطينية”. كما اتفقا أيضا على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن هذه المسائل في مجلس الأمن الدولي.

.@SecBlinken spoke with Algerian Foreign Minister @AhmedAttaf_Dz to discuss multilateral cooperation and ongoing diplomatic efforts to achieve an enduring end to the Gaza crisis. He also conveyed condolences on the deaths of three Algerian soldiers in Ghardaïa province.

— Matthew Miller (@StateDeptSpox) February 14, 2024