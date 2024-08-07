ماذا يعني اختيار كامالا هاريس لتيم والز لمنصب نائب الرئيس بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة؟

واشنطن- “القدس العربي”: أعلنت كامالا هاريس اختيار حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز ليكون نائبها يوم الثلاثاء، وهو القرار الذي أثار حماس الديمقراطيين من جميع أنحاء الحزب.

وفي حين يبدو أن الاختيار بمثابة محاولة لتوحيد الحزب الديمقراطي قبل أسبوع حاسم من الحملات الانتخابية في ولايات رئيسية، فإن اختيار هاريس لوالز قد يشير أيضًا إلى تحول في موقف الرئيس جو بايدن بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، وفقاً لجونا فالديز في مقال نشره موقع “إنترسيبت”.

زغبي: والز شخص لن يسبب أي ضرر لسياسة هاريس، ومن الجدير أيضاً التركيز على ما لا يمثله والز، على النقيض من شابيرو الذي سيعيق أي تحول، وكان بحد ذاته قضية

وبحسب ما ورد، يقدم والز لهاريس نقطة مضادة قوية للمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس. ومثل فانس، فإن والز من سكان بلدة صغيرة في الغرب الأوسط، لكنه بنى مسيرة سياسية في الجناح التقدمي لحزب الديمقراطيين والمزارعين والعمال في مينيسوتا. وقد أدت نبرة والز الواقعية في انتقاده للمحافظين في ظهوره التلفزيوني إلى إطلاق معلم المدرسة السابق ومدرب كرة القدم إلى مستوى جديد من الشعبية في الأسابيع الأخيرة.

ولكن من الجدير أيضاً التركيز على ما لا يمثله والز، كما قال جيمس زغبي، وخاصة فيما يتصل بالحرب على غزة والاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة. وقارن زغبي، مؤسس ورئيس المعهد العربي الأميركي، والز بحاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، الذي ورد على نطاق واسع أنه كان المرشح الأوفر حظاً لمنصب نائب الرئيس مع هاريس، ويعتقد أن رفض شابيرو لصالح والز يبشر بالخير لنهج هاريس تجاه العالم.

وقال زغبي لموقع “ذا إنترسبت”: “ما لدينا هو شخص لن يسبب أي ضرر، ولن يتدخل في حقيقة أن نائب الرئيس يحاول تغيير مساره. لن تكون هذه سياسة جو بايدن – لقد أوضحت ذلك بعدة طرق، على الرغم من أنها لا تستطيع الانفصال عن رئيسها. لكن لدينا كل الدلائل على أنها ستغير مسارها، و(والز) لا يعيق هذا التحول – من ناحية أخرى، كان شابيرو ليصبح قضية”.

وقد تلقى شابيرو انتقادات من الجناح التقدمي في الحزب بسبب ردود فعله العدوانية تجاه المحتجين في الحرم الجامعي الذين كانوا يطالبون الجامعات بسحب الاستثمارات من إسرائيل، وفي بعض الحالات، انحاز إلى الجمهوريين في الكونغرس الذين كانوا يطالبون بشن حملة صارمة على المحتجين الطلاب. كما قال شابيرو إنه سيوقع على مشروع قانون في الولاية من شأنه أن يحجب التمويل الحكومي عن أي مؤسسة تقاطع أو تسحب استثماراتها من إسرائيل . وكتب فرعا فيلادلفيا وبيتسبرغ التابعان لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية رسالة موجهة إلى شابيرو بسبب فشله في “الاعتراف بالأسباب الجذرية البنيوية للصراع” و”تجاهله عمداً للخسائر في الأرواح بين المدنيين في غزة” بعد وقت قصير من بدء الحرب.

زغبي: والز يحظى بدعم العديد من التقدميين البارزين في ولايته بما في ذلك إلهان عمر وكيث إليسون، وقد أظهر نهجاً أكثر ليونة تجاه المتظاهرين ضد الحرب الإسرائيلية على غزة

وأشار زغبي إلى أن والز، الذي يحظى بدعم أعضاء تقدميين بارزين من ولايته، والنائبة إلهان عمر والمدعي العام كيث إليسون ، أظهر نهجا أكثر ليونة تجاه المتظاهرين المنتقدين لحرب إسرائيل، وهو ما يتماشى أكثر مع هاريس.

وقال زغبي: “وفيما يتعلق بالمتظاهرين في الحرم الجامعي، قال (والز) إنه يحترم التعاطف الذي أظهروه تجاه معاناة الناس في غزة، وهو ما قالته هاريس أيضًا”، “لم يسمهم “كوكلوكس كلان”، أليس كذلك؟ لم يستدع الحرس الوطني لبدء اعتقال الناس. وكان على اتصال وثيق جدًا بالأشخاص “غير الملتزمين” في الولاية،” في إشارة إلى الحركة المناهضة للحرب التي احتجت على تعامل بايدن مع حرب غزة من خلال التصويت في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية.

بعد عدة أسابيع من السابع من أكتوبر، تحدث زغبي مع هاريس وحثها على “قول بعض الأشياء التي من شأنها أن تمنح الفلسطينيين الأمل”. وبعد أيام، خلال فعالية شهر التراث الإسباني في حديقة البيت الأبيض، بدا أن هاريس تصدت لمخاوف زغبي وذكرت الحرب في غزة، واعترفت بمعاناة الفلسطينيين، فضلاً عن حقهم في تقرير المصير ، وهو الأمر الذي كان حتى الديمقراطيون السائدون، بما في ذلك بايدن، مترددين في قوله في ذلك الوقت.

“لم أتوقع أن تفعل ذلك في تلك الليلة”، كما يتذكر زغبي. “وحظيت بتصفيق حار من حشد شهر التراث الإسباني، وشعرت أن هذه قضية تلقى صدى لدى الناس”.

وقال مات داس، نائب الرئيس التنفيذي لمركز السياسة الدولية والمستشار السابق للسياسة الخارجية للسيناتور بيرني ساندرز، إن قضية فلسطين وإسرائيل لا تزال تقسم الديمقراطيين، وهو ما قال إنه ينعكس في المناقشة بين الدوائر الانتخابية المؤيدة للعمال والمؤيدة للأعمال التجارية في الحزب. وقال أيضًا إن اختيار هاريس لوالز يتحدث عن موقفها من هذه القضايا الخلافية.

وقال داس في إشارة إلى اختيار والز: “من المستحيل أن نعرف على وجه التحديد ما هي الحسابات التي أجريت وما هي القضايا الأكثر أهمية. لكنني أعتقد أنه من الواضح أن هناك دائرة انتخابية متنامية في الحزب الديمقراطي تأخذ قضية حقوق الفلسطينيين على محمل الجد أكثر بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة، ولا بد من التعامل معها وأخذ آرائها في الاعتبار”.

وقال داس إن قرار هاريس برفض ترشيح شابيرو يثبت أنها تستمع إلى حد ما إلى هذه الحركة داخل الحزب. وأشار داس أيضاً إلى خطاب هاريس في مارس/آذار الذي حثت فيه الحكومة الإسرائيلية على عدم بذل ما يكفي من الجهود لإنهاء الخسائر في أرواح المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، إلى جانب تصريحاتها بعد اجتماعها في يوليو/تموز مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كدليل على أنها تولي اهتماماً أكبر للفلسطينيين.

وقال داس “إن هذا يعطي بعض الأدلة على أنها شخص يولي أهمية أكبر لحياة الفلسطينيين، وهو أمر مفقود للأسف في نهج بايدن – والذي يعكس وجهات نظرها الخاصة”. ومع ذلك، قال داس إنه لا يزال يرغب في رؤية المزيد من هاريس ووالز في الأشهر المقبلة لتوضيح موقفهما بشأن غزة وفلسطين بشكل أكبر.

وكان بيتر باينارت، المحرر العام لمجلة “تيارات يهودية”، وهي مطبوعة يهودية تقدمية، أكثر تردداً عند ربط الضغوط من الحركة التضامنية مع فلسطين واختيار والز.

وقال باينارت: “نحن لا نعرف إلى أي مدى لعبت الضغوط من المؤيدين للفلسطينيين داخل الحزب الديمقراطي دورًا في قرارها بتفضيل والز على شابيرو. ولكن ربما لم يكن الأمر كذلك أيضًا، أليس كذلك؟ ربما كانت تحب والز بشكل شخصي أكثر، وتشعر أنه يتمتع بكل هذا الزخم، ولديه هذا النوع الرائع من الهجوم على ترامب وفانس”.

وبينما أشار إلى أن والز يتماشى مع الموقف الديمقراطي النموذجي بشأن إسرائيل وفلسطين، قال بينارت إنه سيولي اهتمامًا وثيقًا بما إذا كان هو وهاريس سيدافعان عن ربط المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وهو الأمر الذي عارضه بايدن بشدة في حملته لعام 2020. تضخ الولايات المتحدة مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لإسرائيل كل عام، واستمر هذا الدعم حتى في ظل الخسائر المدنية واتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة. كما دعا حزب العائلات العاملة هاريس ووالز يوم الثلاثاء إلى الالتزام بحظر الأسلحة في دعمه لاختيارها.

لاحظ العديد من المراقبين سجل والز المناهض للحرب، بما في ذلك معارضته للحرب في سوريا ودعمه لإلغاء قانون تفويض استخدام القوة العسكرية

وقال :”إذا فتحوا الباب لذلك، فسيكون ذلك مهمًا، لأنه لم يصبح إلا مؤخرًا نوعًا من السياسة السائدة، ولو بشكل متواضع”،”إذا كان الأمر كذلك، فأعتقد أن هذا من شأنه أن يساهم في الشعور بأن السياسة في الحزب قد تغيرت إلى حد ما”.

كما لاحظ بعض المراقبين سجل والز المناهض للحرب عندما كان عضوا في الكونغرس، مشيرين إلى معارضته للحرب في سوريا في عام 2013 ودعمه لإلغاء قانون تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001، والذي أعطى البيت الأبيض سلطات واسعة لتجاوز الكونغرس لتنفيذ هجمات وعمليات عسكرية في بلدان أخرى.

“في الذكرى السنوية السادسة عشرة لإقرار قانون (تفويض استخدام القوة العسكرية) لعام 2001، نتذكر أن من واجب الكونغرس التصويت على الحرب”، هكذا غرد والز في عام 2017. “الحرب التي لا نهاية لها ليست مستدامة. حان وقت المناقشة والتصويت”.