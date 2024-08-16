ماذا يعني عجز العالم عن وقف المذبحة !!!؟؟؟

استخدم فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، صورة شديدة البلاغة والإيضاح في توصيفه لتجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين الأربعين ألفا، وذلك في الحرب المتواصلة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة، بقوله إن «العالم أجمع يدخل اليوم مرحلة مظلمة».
لقد استفحل ولوغ جيش الاحتلال الإسرائيلي في دماء الفلسطينيين معدّل قتل يقارب 130 شخصا يوميا على مدى عشرة أشهر، وتسبّب هذا الجيش في دمار هائل للمنازل والمستشفيات والمدارس ودور العبادة، واستنادا على هذه الأرقام والوقائع على الأرض، أكد تورك أن هذا الوضع الذي لا يمكن تصوّره «ناجم إلى حد كبير عن الانتهاكات المتكررة للقوات الإسرائيلية لقواعد الحرب».
أشار المفوض إلى انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، والحقيقة أن إسرائيل بأفعالها تلك، لم تقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني، ولم تدمّر البنى التحتيّة لمليونين و400 ألف من أسرى سجنها المفتوح والمحاصر المسمى غزة، لكنها قتلت ودمّرت «القانون الإنساني الدولي» فماذا صنعت الإنسانية التي قُتلت شريعتها وقوانينها؟
يقرّ تورك بأن العالم «عاجز عن منع هذه المذبحة» وأنه يدرك عجزه، ويكشف إدراك العالم بهذا العجز لكنّه يقدّم، على الأقل، شهادته التاريخية على ما يحصل، ويُخلي مسؤوليته الرسمية عن التواطؤ مع تلك المذبحة، وهو ما جعله عرضة لاتهامات البعثة الإسرائيلية في جنيف «بنشر دعاية حماس»!
يكشف هذا التصريح إشكالية كبرى تكوّنت مع تشكيل النظام الجديد للعالم بعد الحرب العالمية الثانية، والذي كانت إسرائيل، والمسألة الفلسطينية واحدة من نتائجه، كما كان تأسيس الأمم المتحدة نفسها، التي وافقت على قرار تقسيم فلسطين ونشوء إسرائيل، من نتائجه أيضا.
يمكن قراءة تصريح «عجز العالم» ودور إسرائيل (والغرب الحليف لها) في فضح هذا العجز، وفي كون نقض الدولة العبرية لأسس القانون الإنساني الدولي، هو، بالضرورة، نقض لمؤسسة الأمم المتحدة نفسها، وتفكيك واضح لمقاصدها ومعانيها والأسس التي قامت عليها، وهو أمر شهدنا أمثلة كبرى عليه عبر اشتباك إسرائيل المتكرر مع أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للمنظمة الأممية، والبلطجة التي مارستها على عدد كبير من مسؤوليها، والصراع الدائر في محكمتي العدل والجنائية الدوليتين، على خلفية اتهامات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ما نراه فعليا، أن النظام الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية يتعرّض على أيدي إسرائيل، للتفكك المنطقيّ، فلقد قام ذلك النظام بعد نهاية صراع هائل بين القوى الكبرى التي كانت تتصارع على العالم. لقد انطبع مثال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بألمانيا النازية التي قتلت ملايين اليهود والغجر والروس والبولونيين، لكنّ القوى الأخرى كانت مسؤولة أيضا عن مآس كبرى، مثل المجاعة في بنغال الهند التي كانت تحت الاحتلال الانكليزي عام 1943 والتي قضت على أكثر من 3 ملايين شخص.
المفارقة الكبرى الجارية حاليا أن إسرائيل، باعتبارها نتيجة لتلك الحرب العالمية والنظام الذي نشأ على أنقاضها، تعيد في أيديولوجيتها العنصرية التي تعطي اليهود حقوقا ليست لأهل الأرض الأصليين، وفي ممارسات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، إحياء أشباح النازيّة، وهو ما يقرّه ساسة وكتّاب إسرائيليون، كما فعلت يولي نوفاك، مديرة منظمة «بتسيلم» التي وصفت الحكومة الإسرائيلية الحالية بـ«الفاشية العنصرية».
ما يجعل هذه المفارقة مرعبة أن المنظومات السياسية الغربية الحديثة التي ساهمت (بتأخر وعلى مضاضة كما يشير التاريخ) في القضاء على النازية، هي الحليف الأكبر لإسرائيل، ما يجعلها مساهمة في تفكيك القانون الإنساني الدولي الذي نشأت هذه المنظومة الكبرى عليه، وهو أمر يستدعي، على المستوى المنطقي، تفكك هذا الغرب، ويسائل معنى العالم الذي «دخل مرحلة مظلمة».
لم أفهم، من يغار مِن مَن، أو من يُقلّد من، أو من أذكى/أخبث مِن مَن، في عام 2024، البدو في دول مجلس التعاون، أم المسيحي/اليهودي/الأبيض (البريطاني)؟!
تعليقاً على طريقة صياغة عنوان (إندبندنت: كلما زاد النزاع في الشرق الأوسط زادت دبي ثراء وسياحة.. إنها المستفيد الحقيقي من الأزمة) https://www.alquds.co.uk/?p=3386050
هل تستطيع التمييز👆أيّهم حقيقة بلا كذب، وأيّهم تمثيل/كذب/نفاق/مبالغة بلا أي مصداقية؟!
ما هذا الخريط الإعلامي، في الترجمة/التأويل/التفسير،
لأن زاوية رؤية وفهم المُعمّم وين، وزاوية رؤية وطرح المرأة وين، عندما يكون الكلام عن كيف يتعامل كل طرف مع موضوع تعدّد الزوجات، وعلاقته بالشجاعة أو الرجولة أو المسؤولية، قبل أو بعد التّعدّد🤭🤣🫣
لأن ما رأيك مع نتيجة الخبرة مع إدارة وحوكمة (الشيعة) ما بعد 9/4/2003 في عام 2024 بين رأي (هاشم العقابي)، ورأي (عبدالجبار الياسري)
هنا قال الشاعر معروف الرصافي (سيدنا من نعلى على مذهبك)
مرت السنين حتى عاد نفس المذهب ليقود السلطة اليوم وعاد نفس السيناريو.. فلا نرى مشاريع كهرباء وماء ومجاري ومشاريع عمرانية (فقط الكهرباء صرفت ٤٠٠ مليار دولار دون اي انجاز يذكر) والاموال تذهب إلى (خامنئي) اليوم ليبني بها (المفاعلات النووية والصواريخ البالستيكية وميليشيات تهجير وقتل السنة والمسيحيين والازيديين ليهيء الارض لهذا الامام المهدي).
حدث مثل هذه الأحداث في أوربا ابان العصور الوسطى عندما سيطرت الكنيسة على الاموال وامعنت بتعذيب الشعوب الاوربية .. لكن الشعوب الاوربية شعوب حية فقاموا بملاحقة رجال الدين من شارع الى شارع وقتلوهم ومثلوا بجثثهم ليبداء بعدها عصر النهضة الاوربية الى يومنا هذا.
ان الفرق بين اليوم والامس عندنا، ان لايوجد احدا مثل معروف الرصافي ليقول (نعلى على مذهبكم) بل نرى الكل تقدس وتركع لهؤلاء المجرمين رجال الدين، وبعد ان يذهب ويقبل القنادر والشبابيك يخرج الى الخارج ليلتقط صورة وخلفه المنارة والقبب الذهبية وهو مبتسم كالحمار الذي سرق منه علفه …. شعب يستحق كل ما يجري له ولايستحق ان يعيش بكرامة.
ولذلك أنا طرحت مفهوم جديد، بدل أسلوب معروف الرصافي Business Model شركة (دولة) أعمال ومقاولات سوق صالح (الحلال)،
لمن يُريد الربح من شراء سهم في شركة (الإصلاح)🤑
السؤال الآن، مع بدأ تحذير WHO بخصوص مرض mpox أو جدري القرود، لكل دول العالم،
فلذلك هل Transit Passenger من مسؤولية دولة الإمارات العربية المتحدة،
أو غيرها من دول مجلس التعاون صاحبة أفضل خطوط نقل جوي/بحري حتى الآن، لو عبر من خلال أي مطار، إلى مطار آخر، أم لا؟!🤭🤣🫣
كتبها الله في صالح أعمال الجميع هذا التكريم إلى أبا صهيب (د عبدالرحمن السميط)
https://youtu.be/bkn3RQOUL1g?feature=shared
ليس عاجزا بل متواطئا! فأينما كانت صراعات أرسلت كبريات الدول الغربية جيوشها وطيرانها وإعلامها ومتطوعين ومتطوعات وحرقت الأخضر واليابس لإزاحة والقضاء على قوى لصالح أخرى. وهنا تفعل نفس الشيء بدعوى القضاء على مقاتلين.
استهتار صهيون بالقانون الدولي هو نتاج حاجة دول مجلس الأمن لذات الاستهتار لبسط السيطرة و النفوذ.
ليس هناك دولة فيه ليس لديها قواعد عسكرية في منطقة حيوية ما من العالم.
و ليس هناك دولة فيه لم تتورط او ليست متورطة في جرائم ضد الانسانية
فالامتناع عن إصلاحه و الامتناع عن تفعيله لبسط الأمن سببه تواطئ مصلحة أعضائه على تعطيله .
و الا لما تمادى مجرم الحرب في اجرامه
هذا عالم يشارك فى كل شئ وبدون استثناء. كنت أتوقع ولو بشئ بسيط تقوم الصين او روسيا بعمل شئ ولو بسيط.
🇵🇸 ﴿ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي﴾. جَبَلٌ يُحِبُّنا ونُحِبُّه، ريمٌ عَلى القاعِ بَينَ البانِ وَالعَلَمِ؛ العَلَمُ= الجَّبَلُ. أَحَلَّ سَفكَ دَمي في الأَشهُرِ الحُرُمِ، صَفَر المُكرَّم 1446هـ آب اللَّهاب 2024م!. جَبَلُ “قنديل” شَماليّ العراق، جَبَلُ “عامِل” جَنوبيّ لبنان، “Our mountains are our storehouses”.
مجرد تساؤل.
ماذا يعني عجز العالم عن وقف المذبحة !!!؟؟؟
العالم ليس عاجزا عن وقف المذبحة، بالعكس هوي الذي يغذيها لتستمر وتكتمل لتحقيق حلم النتن ياهو وساعديه (ليس مساعديه) بن غفير و سمتريتش، ودليلنا في ذلك الدعم على جميع المستويات من الغرب والكرب (الكاف بدل العين) ، فضلا عن التستر وتبرير إجرامه.
للتذكير أن مسؤولين غربيين وفلسطينيين أكدوا أن دولا عربية تريد وتستعجل هزيمة حماس.
جاء في المقال على لسان فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ما نصه:
“العالم أجمع يدخل اليوم مرحلة مظلمة” انتهى الاقتباس
و هذا الجملة تعكس مفهوم”عالم النور وعالم الظلام ” الذي يروج له النتن ياهو.