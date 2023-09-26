ماذا يعني ومن سيتأثر؟.. مليون جندي بلا رواتب والولايات المتحدة تستعد لإغلاق حكومي قد يطول

واشنطن- “القدس العربي”: تتزايد المخاوف في الولايات المتحدة من أن الكونغرس قد يتجه نحو أول إغلاق للعديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية منذ سنوات.

وأمام أعضاء الكونغرس حتى يوم السبت للتوصل إلى اتفاق لمنع تراجع التمويل الحكومي، ولكن لا توجد أي صفقة في الأفق.

إليكم ما قد يعنيه الإغلاق بالنسبة للأمريكيين:

الإجازات للعاملين الفيدراليين

شهدت البلاد آخر إغلاق لها منذ ما يقرب من أربع سنوات، عندما استهلكت معركة سيئة بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ومجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون حول تمويل الجدار الحدودي الذي اقترحه الرئيس آنذاك واشنطن لأكثر من شهر.

وأدى أطول إغلاق في التاريخ الحديث إلى إجازات لمئات الآلاف من العمال الفيدراليين أو العمل بدون أجر.

ومع ذلك، لم تكن تلك الفجوة سوى إغلاق جزئي لأن الكونغرس كان قد أقر بالفعل بعض تشريعات التمويل للعام بأكمله للوكالات بما في ذلك وزارات الدفاع والعمل والصحة والخدمات الإنسانية، ومن الواضح أن الكونغرس بعيد كل البعد في الوقت الحاضر عن إيجاد ارضية مشتركة للإبلاغ عن مشاريع قوانين خاصة بالتمويل الحكومي.

وقال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن أكثر من مليون جندي في الخدمة الفعلية قد يشهدون انقطاعًا في الأجور نتيجة لذلك، مضيفًا أن “مئات الآلاف من زملائهم المدنيين في وزارة الدفاع سيتم إجازتهم أيضًا”.

ويضغط العديد من المشرعين بالفعل من أجل تشريع للمساعدة في ضمان استمرار رواتب أعضاء الخدمة إذا أغلقت الحكومة أبوابها. يتضمن ذلك مشروع قانون مقدم من النائب جين كيجانز (جمهوري عن فرجينيا)، والذي يسعى أيضًا إلى حماية خفر السواحل من انقطاع الأجور. وقال المسؤولون إن هذا الفرع تعرض لضربة أثناء إغلاق عام 2018 لأن تمويله يندرج تحت نفس مشروع القانون الذي يحدد الدولارات لوزارة الأمن الداخلي.

المساعدة الغذائية

وحذر وزير الزراعة توم فيلساك هذا الأسبوع من أن الإغلاق قد يعني “الألم” لأولئك الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية.

صرح فيلساك للصحافيين يوم الإثنين أن ملايين الأمريكيين الذين يعتمدون على برنامج WIC – المعروف أيضًا باسم برنامج التغذية التكميلية الخاصة للنساء والرضع والأطفال – للحصول على الدعم يمكن أن يروا ” حرمانًا من تلك الفوائد والفرص” في حالة الإغلاق.

وأضاف “سيحدث الأمر في غضون أيام بعد الإغلاق في بعض الحالات، وفي بعض الولايات، قد يحدث في غضون أسابيع”، “ولكن من الواضح أنه خلال فترة الإغلاق، سيشهد الملايين من الأطفال الصغار والرضع والأمهات نقصًا في المساعدة الغذائية.”

وشدد فيلساك، أيضًاً، على أن المزارعين لن يتمكنوا من الحصول على القروض خلال وقت الحصاد، مع إغلاق مكاتب وكالات الخدمات الزراعية “في كل مقاطعة في هذا البلد تقريبًا”.

أما بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP)، المعروف أيضًا باسم برنامج قسائم الطعام، فقال فيلساك إن البرنامج “سيستمر لمدة شهر أكتوبر على الأقل”. لكنه حذر من “عواقب وخيمة” إذا شهدت البلاد إغلاقًا يتجاوز شهرًا واحدًا.

الضمان الاجتماعي

سيحصل المستفيدون من برامج مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية على فوائدهم دون انقطاع، لكن الخبراء يحذرون من احتمال حدوث اضطرابات في الجانب الفني لبعض المتقدمين المحتملين.

قال زاك مولر، مدير البرنامج الاقتصادي في شركة Third Way، في مقابلة أجريت معه: “هذا أمر مهم إذا كنت تخطط للحصول على الضمان الاجتماعي من الآن وحتى نهاية العام”. “لا يؤثر ذلك على الجميع، ولكن إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص الذين يبلغون من العمر 62 أو 67 عامًا، أو يحاولون الاشتراك للحصول على هذه المزايا، فهذه مشكلة.”

وأضاف مولر، وهو مساعد سابق للميزانية من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: “لا تريد أن يحدث ذلك للناس، لكن هذا يمثل خطر الإغلاق”.

توصيل البريد

ومن المتوقع أيضًا أن يتم تشغيل تسليم البريد كالمعتاد لأن خدمة البريد الأمريكية تعتبر نفسها “ممولة ذاتيًا بشكل عام”.

يعتمد الأمر على الإيرادات من خلال عناصر مثل الطوابع والمنتجات الأخرى لتمويل العمليات.

المتنزهات الوطنية

هناك عدم يقين حول ما إذا كانت المتنزهات الوطنية ستعمل في حالة الإغلاق لأن الخبراء يشيرون إلى أن الكثير من هذه القواعد يمكن أن تعتمد على الإدارة.

يواجه وزير الداخلية ديب هالاند بالفعل بعض الدعوات من الكونغرس لإبقاء الوصول إلى المتنزهات الوطنية والأراضي العامة الأخرى متاحًا.

وفي رسالة إلى هالاند في وقت سابق من هذا الشهر ، قال السيناتور جون باراسو (ولاية وايومنغ)، أكبر جمهوري في لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس الشيوخ، إن الوزير يمكنه استخدام السلطات بموجب قانون تعزيز استجمام الأراضي الفيدرالي (FLREA) للحفاظ على المتنزهات.

وقال: “خلال فترة الإغلاق في الفترة من ديسمبر 2018 إلى يناير 2019، ظلت معظم المتنزهات الوطنية في متناول الزوار لأن أموال FLREA كانت متاحة لتغطية التكاليف المرتبطة بخدمات الزوار وإنفاذ القانون”.

لكن العديد من المراقبين حذروا في السابق من مخاطر السلامة الناجمة عن إبقاء المتنزهات مفتوحة أثناء الإغلاق. كما أثارت وسائل الإعلام، التي توثق أكوام القمامة والأضرار البيئية في الحدائق، غضبًا كبيرًا في أوائل عام 2019.

النقل والسفر

كما حذر وزير النقل بيت بوتيجيج من الاضطرابات المحتملة في صناعة الطيران، بينما أشار إلى التأثير المحتمل للإغلاق على التدريب على مراقبة الحركة الجوية.

وقال بوتيجيج خلال ظهوره الأخير في برنامج “حالة الاتحاد” على شبكة سي إن إن: “سيشمل الإغلاق – فقط في جانب النقل وحده – إيقاف التدريب على مراقبة الحركة الجوية في اللحظة المحددة التي تدرك فيها الدولة الحاجة إلى المزيد”.

وأكد بوتيجيج أن “مراقبي الحركة الجوية الذين سيعملون في الأبراج، لن يحصلوا على رواتبهم”.

وقال “إنهم يتعرضون لضغوط كافية لأنهم يقومون بهذه المهمة دون الاضطرار إلى الذهاب إلى العمل مع الضغط الإضافي المتمثل في عدم تلقي الراتب”.