ماذا يعيق انضمام عملاق دورتموند إلى منتخب الجزائر؟

الجزائر- “القدس العربي”:

كشفت مصادر صحافية، السبب الجوهري وراء تأخر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في إتمام الإجراءات اللازمة لاستقطاب عملاق دفاع شباب بوروسيا دورتموند إلياس بن قارة، وذلك بالرغم من الاتفاق المبدئي مع الوحش المراهق وعائلته من أجل تمثيل وطن الآباء والأجداد على المستوى الدولي، استكمالا لمسلسل توافد أبناء المهاجرين في ألمانيا على مشروع المدرب فلاديمير بيتكوفيتش مع محاربي الصحراء.

وقيل في وسائل الإعلام الجزائرية أواخر مايو/ أيار الماضي، إن المدافع الذي يلامس طوله المترين، في طريقه للسير على خطى أصحاب الجنسية المزدوجة في أوروبا، الذين فَضلوا مؤخرا الدفاع عن ألوان الخضر بدلا منتخبات مسقط رأسهم، وذلك استنادا إلى معلومات مسربة من داخل مقر اتحاد الكرة، كانت تُفيد بأن وسطاء رئيس المنظومة الكروية وليد صادي، على اتصال باللاعب ودائرته المقربة، لإقناعه بالموافقة على الانضمام إلى شباب الجزائر، تمهيدا لخطوة تصعيده إلى المنتخب الأول على المدى القريب أو المتوسط.

وفي آخر تحديث لهذا الملف، نقلت منصة “العين الرياضية” عن مصادر جزائرية، أن المسؤولين في اتحاد الكرة، اتخذوا قرارا بتعطيل أو تأجيل عملية خطف مدافع شباب أسود الفيستيفاليا من الفئات السنية لمنتخب ألمانيا، وذلك بسبب ما وُصفت بـ “التفصيلات المعقدة” في عقد بن قارة، التي عجلت بتجميد المباحثات والملف برمته لنهاية هذا الموسم على أقل تقدير، حفاظا على مستقبله ومسيرته الاحترافية، كونه لم يبلغ السن القانوني -18 عاما-، لوضع القلم على أول عقد احتراف في بداية رحلته مع كرة القدم.

ووفقا لنفس المصدر، فإن عدم امتلاك صاحب الـ17 عاما، لعقد احترافي مع ناديه بوروسيا دورتموند، قد يتسبب في أضرار بالجملة سواء لمنتخب الجزائر أو إلياس، خاصة إذا تعرض للإصابة أثناء وجوده مع شباب الخضر أو المنتخب الأول، فيما ستكون أشبه بالورطة بالنسبة لاتحاد الكرة، وفي نفس الوقت سيواجه اللاعب خطر عدم الاستفادة من التأمين الصحي المخصص للاعبين المحترفين، ما شجع المسؤولين على تأجيل الفكرة إلى أن يغلق ملف عقده الاحترافي في “سيغنال أيدونا بارك”.

ويُنظر للمدافع المراهق، الذي تعود أصوله من الوالد والوالدة إلى مدينة قسنطينة الجزائرية، كواحد من أبرز المواهب الصاعدة في سماء الكرة الألمانية، وذلك بفضل الصورة التي رسمها لنفسه مع منتخب الماكينات تحت 17 عاما، كمشروع مدافع من الطراز العالمي في المستقبل، غير أنه خطف الأنظار بحضوره الطاغي مع فريق البوروسيا الأول في الجولة الاستعدادية للموسم الجديد تحت قيادة المدرب التركي نوري شاهين، الأمر الذي ضاعف من فرصه في الحصول على فرصة مع الفريق الأول في المرحلة القادمة، وبالتبعية كان سببا رئيسيا في دخول الاتحاد الجزائري على الخط، قبل حتى استقطاب ساحر هيرتا برلين إبراهيم مازا، وفي الطريق مدافع فيردر بريمن ميتشل فايزر، ولاعب وسط سانت باولي كارلو بوخالفة.