“ماذا يفعل النواب المغاربة؟”.. تفاعل الحكومة ضعيف… وأخنوش لا يردّ على الأسئلة في البرلمان- (تدوينة)

الرباط- “القدس العربي”: كشفت النسخة الثالثة من تقرير “ماذا يفعل النواب؟”، المنجز من طرف “جمعية طفرة”، عن عدم رد عزيز أخنوش عن أي من أسئلة النواب، مسجلة أن رئاسة الحكومة، إلى جانب الأمانة للحكومة، سجّلتا معاً أدنى نسبة تفاعل.

التقرير الذي اطلعت “القدس العربي” عليه، وجاء باللغة الفرنسية، يرصد النشاط البرلماني خلال الدورة السادسة (2021-2026)، متتبعاً بالتحليل الأسئلة الكتابية والشفوية التي طرحها أعضاء البرلمان، لمراقبة الحكومة.

وأفادت الخلاصات الرئيسية للتقرير المذكور بأن الأسئلة الكتابية هي المفضلة على نطاق واسع، وتمثل أكثر من ضعف الأسئلة الشفوية، كما أن نسبة تفاعل الحكومة تبقى متدنية مع الأسئلة الشفوية (15%)، ولا تتجاوز (41%) بالنسبة لنظيرتها الكتابية.

وحسب خلاصات التقرير الرئيسية، فإن المعارضة أكثر طرحاً للأسئلة، حيث تجاوز العدد ضعف ما طرحته الأغلبية، لكن بخصوص معدل التفاعل، فإن نسبة رد الحكومة تبقى منخفضة (33% كحد أقصى).

أما أكثر الوزارات تلقياً للأسئلة، فقد حافظت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على الصدارة، بتلقّيها ما يقارب 350 سؤالاً برلمانياً، خلال الدورة السادسة من الولاية التشريعية الحالية.

ومن الخلاصات المثيرة للانتباه، تأكيد التقرير أن البرلمانيات النساء هن أكثر نشاطاً من الرجال، على مستوى طرح الأسئلة، رغم أنهن لا يمثلن سوى 24% من مجموع أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، في مقابل تمثيلية للرجال تبلغ 76%، وقد جاء معدل طرح الأسئلة لكل نائبة تسعة أسئلة، في مقابل ستة أسئلة لكل نائب برلماني، كما أن نسبة تفاعل الحكومة مع أسئلة النساء أكثر من الرجال، وبلغت النسبة على التوالي 38 و32 في المائة.

وحسب التقرير، فإنه من الواضح ضعف تفاعل الحكومة مع أسئلة النواب، وحصرت المعدل في الثلث، كما أن القطاعات التي تثير اهتمام البرلمانيين تتمثل في التعليم والداخلية والصحة، وهي الوزارات التي تنال النصيب الأوفر من أسئلة النواب.

وفي المجمل، طرح النواب والنائبات ما مجموعه 2932 سؤالاً، لم تجب الحكومة سوى على 1002 منها، وذلك بمعدل استجابة بلغ 34%، الذي يزيد بما يقارب 15% مقارنة بالدورة الخامسة، ورغم التحسن، يؤكد التقرير أن المعدل ضعيف، خاصة بالنسبة للأسئلة الشفوية.

وبخصوص إحصائيات النشاط البرلماني بين المعارضة والأغلبية، فإن الأولى طرحت ما يقارب ضعف عدد الأسئلة المطروحة من قبل الأغلبية، أما معدلات إجابة الحكومة لكليهما تبقى متقاربة.

وأوضح التقرير أن الفريق النيابي لحزب “الأصالة والمعاصرة” طرح نوابه ما يقارب 5 أسئلة كل واحد منهم في المتوسط، بينما الفريق الاشتراكي، طرح نوابه ما يقارب 18 سؤالاً لكل واحدة منهم.

وإذا كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هي الأكثر استهدافًا بالأسئلة، فإنها أيضاً تميزت بتسجليها لأقصر مدة استجابة، حيث بلغ متوسط أجل الرد 44 يوماً، وحلّت بعدها وزارة الداخلية في المركز الثاني من حيث عدد الأسئلة، تليها وزارة الصحة في المركز الثالث، بينما سجل التقرير أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كانت الأفضل أداء، بمعدل استجابة بلغ 65%.