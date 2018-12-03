مارادونا يتلقى صدمة بعد إخفاق دورادوس في التأهل لدوري الأضواء بالمكسيك

مكسيكو سيتي: تلقى النجم الأرجنتيني السابق دييغو أرماندو مارادونا، المدير الفني لنادي دورادوس المكسيكي، صدمة كبيرة بعدما أخفق فريقه في التأهل إلى دوري الأضواء إثر خسارته مساء الأحد أمام منافسه أتلتيكو سان لويس.

ورغم تفوقه بهدف دون رد في مباراة الذهاب على ملعبه، وتفوقه مرتين في النتيجة خلال لقاء الأحد، لم يتمكن دورادوس من حسم التأهل لدوري الأضواء لصالحه بعدما خسر أمام أتلتيكو سان لويس في مجموع مباراتي الذهاب والعودة لنهائي البطولة المؤهلة لدوري الدرجة الأولى في المكسيك بنتيجة 4- 3.

وتقدم فريق مارادونا، الذي لم يتمكن من حضور المباراة من على مقعد المدير الفني بسبب عقوبة الإيقاف المفروضة عليه على خلفية طرده في مباراة الذهاب، في النتيجة، بهدف بعد مرور نصف ساعة من الشوط الأول أحرزه اللاعب الأرجنتيني خورخي كوردوبا.

ولكن قبيل صافرة نهاية الشوط الأول نجح أتلتيكو سان لويس في معادلة النتيجة بهدف سجله الأرجنتيني نيكولاس ابانيز في الدقيقة 45.

ومع انطلاق الشوط الثاني اندفع لاعبو أتلتيكو سان لويس في الهجوم في محاولة منهم لإحراز هدف ثانٍ، ولكن دورادوس تمكن من استغلال المساحات خلف دفاعات أصحاب الأرض وقام بشن هجمات مرتدة خطيرة أسفرت عن هدف ثانٍ في الدقيقة 56 بأقدام اللاعب ايدسون ريفيرا.

وبعد أن تقدم دورادوس في مجموع نتيجة اللقاءين 3-1 أصاب التوتر لاعبي أتلتيكو سان لويس، وأهدر نجماه فينيسيو انغولو، والونسو اسكوبوزا فرصتين محققتين أمام مرمى المنافس.

ونجح أتلتيكو سان لويس في تقليص النتيجة في الدقيقة 56 بهدف سجله دييغو باربوسا، لاعب دورادوس، بالخطأ في مرماه بعدما أخفق في التعامل مع كرة عرضية اصطدمت بقدمه وسكنت الشباك.

ومع مرور الدقائق دانت السيطرة لأصحاب الأرض وتمكن ايان غونزاليز، لاعب أتلتيكو سان لويس، من استغلال خطأ دفاعي جديد للضيوف وأضاف الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 75.

وانتهى الشوط الثاني بين الفريقين بتقدم أتلتيكو سان لويس 3 -2 ليلعب الفريقان شوطين إضافيين، نجح خلالهما الفريق صاحب الملعب في حسم المواجهة لصالحه بهدف رابع أحرزه لاعبه لياندرو توريس في الدقيقة 103.

ورغم فوزه أمس على دورادوس، لم يحسم أتلتيكو سان لويس تأهله بشكل كامل لدوري الدرجة الأولى المكسيكي، حيث سيكون عليه أن يخوض مباراة أخرى أمام بطل النسخة القادمة من دوري الدرجة الثانية (كلاوسورا 2019) لتحديد هوية المتأهل إلى دوري الأضواء لموسم 2020/2019.

وحقق مارادونا انتفاضة قوية مع دورادوس رغم الاخفاق في الصعود لدوري الأضواء، فبعد أن تولى المهمة الفنية للفريق في أيلول/ سبتمبر الماضي صعد به من المركز قبل الأخير إلى التأهل إلى البطولة الفاصلة المؤهلة لدوري الدرجة الأولى المكسيكي ووصل به إلى مباراتها النهائية.

بيد أن الغموض يكتنف مستقبل المدرب الأرجنتيني في الوقت الراهن، فليس من المؤكد أنه سيستمر على رأس القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل بحثا عن التتويج بلقب بطولة دوري الدرجة الثانية للصراع على التأهل لدوري الأضواء من جديد، وذلك لأنه قد يحصل على عرض في الأيام المقبلة لقيادة أحد فرق الدرجة الأولى. (د ب أ)