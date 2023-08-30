مارتن سكورسيزي «عرّاب» ورشات الأطلس في مهرجان مراكش الدولي للفيلم

الرباط – القدس العربي: أعلنت إدارة المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، عن تأكيد المخرج الأمريكي الكبير، مارتن سكورسيزي مشاركته في الدورة الـ 20 التي ستنعقد في الفترة الممتدة من 24 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ ديسمبر 2023.

بيان إدارة المهرجان، الذي تلقت «القدس العربي» نسخة منه، أفاد بأن المخرج الأمريكي الشهير، وافق على أن يكون عراب النسخة السادسة لـ «ورشات الأطلس» للمهرجان، وبذلك يواصل سكورسيزي المعروف بدفاعه عن السينما، وأحد أكثر الفنانين تأثيرا في العالم لأكثر من 40 سنة، دعمه منذ فترة طويلة للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش، الذي حضر فعالياته 5 مرات، وسيعود إليه من جديد.

وذكر المصدر أن مارتن سكورسيزي سيكون أول شخصية كبيرة تمت دعوتها لرعاية دورة الورشات ومنح اسمه لدفعة الخريجين، وعن ذلك قال في تصريح أورده البيان، إنه «سعيد دوما بالعودة إلى مهرجان مراكش، الذي له منزلة رفيعة لدي».

وأضاف «عندما لا أحضره شخصيا، أكون حاضرا بتفكيري»، وبالنسبة له فإن «هذه الدورة الخاصة التي تحتفي بالذكرى الـ 20 من المهرجان تم تكليفي فيها بمهمة جليلة، تتمثل في التفاعل مع صناع الأفلام الشباب ومساعدتهم على تقفي طريقهم. كما أني أتطلع لتكوين أصدقاء جدد، دون تفويت الفرصة للقاء الأصدقاء القدامى».

وأعطى البيان نبذة عن إطلاق برنامج «ورشات الأطلس»، والتي كانت سنة 2018، بمبادرة من المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، مبرزا أنها ساعدت في ظهور جيل جديد من صناع السينما المغاربة والعرب والأفارقة، وخلق فضاء للتبادل بين المهنيين الدوليين والمواهب المحلية. كما ساهمت هذه الورشات على امتداد 5 نسخ في تنمية 111 مشروعا وفيلما، بما في ذلك 48 مشروعا وفيلما مغربيا.

وخلال السنوات الأخيرة، اختيرت عدة أفلام حصلت على دعم من «ورشات أطلس»، بل وتوجت في أهم المهرجانات السينمائية العالمية، مما يؤكد على دورها كمصدر للمواهب ومنصة لا يمكن الاستغناء عنها في المنطقة.

وعاد البيان إلى أحدث دورة من مهرجان «كان» السينمائي، حين شاركت 4 أفلام عرضت في أقسام مختلفة، استفادت من دعم «ورشات الأطلس»، ويتعلق الأمر بكل من فيلم «كذب أبيض» (جائزة أفضل إخراج في قسم نظرة ما وبالعين الذهبية لأفضل وثائقي)، وفيلم «القطعان» للمخرج كمال الأزرق (جائزة لجنة التحكيم – قسم «نظرة ما»)، وفيلم «إن شاء الله ولد» للمخرج أمجد الرشيد (أسبوع النقد – جائزة مؤسسة «غان» للتوزيع)، وفيلم «الثلث الخالي» للمخرج فوزي بنسعيدي (أسبوع المخرجين). وأشارت إدارة المهرجان إلى أن ما يميز النسخة المقبلة من «ورشات أطلس»، هو وجود مارتن سكورسيز الذي سيشارك في عدة جلسات مع حاملي المشاريع المختارة، إذ سيفتتح تقليدا جديدا في مهرجان مراكش، يتمثل في استضافة شخصية كبيرة جديدة من السينما العالمية سنويا لتكون راعيا للورشات، وستحمل كل دفعة من الفائزين اسم الشخصية التي رافقتها، وبالتالي، ستسمى دفعة عام 2023 «دفعة مارتن سكورسيزي». الجدير بالذكر أن الدورة السادسة من «ورشات أطلس»، تنعقد من 27 إلى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، على هامش الدورة 20 للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش من 24 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وشكّل مهرجان مراكش على مدار دوراته السابقة قبلة لصناع السينما في العالم، ولنجوم الفن السابع من مختلف الحساسيات والسينمات عبر العالم من هوليوود إلى بوليوود مرورا بالسينما الأوروبية والأسيوية، كما تحظى السينما الإفريقية بحضور وازن باستمرار.