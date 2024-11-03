رياضة | كرة قدم عالمية

مارتينيز يقود إنتر للفوز 1- صفر على فينيتسيا بالدوري

3 - نوفمبر - 2024

ميلانو (إيطاليا): حقق إنتر ميلان فوزا صعبا بنتيجة 1- صفر على ضيفه فينيتسيا، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بهدف سجله لاوتارو مارتينيز من ضربة رأس في الشوط الثاني اليوم الأحد.

ويحتل إنتر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف نابولي المتصدر، بينما يحتل فينيتسيا المركز 18.

وبعد 65 دقيقة، نجح القائد مارتينيز أخيرا في اختراق دفاع الضيوف ببراعة، بضربة رأس بعد عرضية متقنة من فيدريكو ديماركو ليحرز هدف المباراة الوحيد.

وبعد هدف مارتينيز، أتيحت للإنتر فرص لتوسيع الفارق، لكن المساحات الضيقة وتصديات فيليب ستانكوفيتش حارس مرمى فينيتسيا منعته من تعزيز تقدمه.

وحبس المشجعون في استاد سان سيرو أنفاسهم عندما سجل مارين شفيركو هدف التعادل للضيوف في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ولكن مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد كشفت وجود لمسة يد ليلغي الحكم الهدف ويحافظ إنتر على فوزه.

(رويترز)

