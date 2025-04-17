مارسيل خليفة مستذكراً مدير أعماله: سنتأمل ما صنعت بنا الجلجلة في غزة والضفة والجنوب

بيروت – «القدس العربي» : استذكر الفنان الكبير مارسيل خليفة مدير أعماله مصطفى حبيب، الذي توفي قبل أكثر من سنتين، وكان «حارساً لكل نوتة موسيقية شاردة في الاستديو»، كما قال خليفة، معتبراً أنه «ما زال هنا ولم نفترق أبداً حتى لو انفصل الزمان عن المكان».

واستوحى خليفة في كلماته التي أوردها على حسابه على «فيسبوك» زمن الجلجلة وما تعانيه غزة والضفة والجنوب اللبناني. وكتب «ندخل إلى تراب الورد، نُصغي صاغرين لطقس غياب في أوتار قيثارة.

مصطفى الحبيب يرقد في سيولته الأبدية، يودّع الزمان بنظرته السخية.

النسيم يتسلل من بين خطوط الشمس، والقلب معبَّأ بالشوق.

المدى صخبٌ من بلّور الصمت.

أعلّق في المدينة طيفك الحاضر، حتى لا أصاب بالوحشة. وما تركتَ من بَلَحٍ، يكفيني لأحفظ الذكرى من بَدَد الزمان»

وسأل «ماذا تريد يا ساكني، أكثر مما تأخذ في يقظتي والمنام؟

ذكراك الطيبة سنحملها من وحْي الغياب… غيابًا.

ما أضيق هذا النهار!

أصحو على رائحة زهور الحديقة، بلا ضجيج.

وها أنذا أرى وجهك طالعاً من حجر الشاهد.

ما هذا الموت الماطر؟

تركتَ فينا مذاق مرارة، وغيابًا عاصفًا!

ليتك تعود…

مصطفى بقي كما هو، ومن حوله تمر الأيام، وهو هو: حارس الحنين والذكريات… وهو هو.

الإنسان البسيط – العميق، العاشق – النبيل.

سماء زرقاء، ضوء يتلألأ على أوراق الشجر، ضوء يتسرّب إلى النفس.

كيف استبدلت سفرًا بسفر؟