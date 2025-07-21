ماركوس راشفورد يصل كتالونيا لإتمام إجراءات انتقاله إلى برشلونة

لندن: اقترب ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد من الانتقال إلى برشلونة الإسباني بعد سفره إلى كتالونيا مساء الأحد.

نشر راشفورد على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له وهو يسافر على متن طائرة خاصة، وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي وصل بالفعل إلى كتالونيا.

وكشفت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مانشستر يونايتد وبرشلونة توصلا لاتفاق على إعارة اللاعب لموسم واحد مع وضع بند يسمح بانتقاله نهائيا.

لم يلعب راشفورد (27 عاما) بقميص مانشستر يونايتد منذ مباراة فيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول، وقضى الجزء الثاني من الموسم الماضي معارا إلى أستون فيلا.

ويبقى راشفورد بين خمسة لاعبين طالبوا إدارة مانشستر بالانتقال إلى ناد آخر، علما أنه يبقى من ناشئي النادي، وسجل 138 هدفا في 426 مباراة مع الفريق الأول.

وتدرب المهاجم الإنكليزي الدولي طوال الفترة الماضية بعيدا عن الفريق الأول الذي يقوده البرتغالي روبن أموريم منذ بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، وذلك في إطار سعيه للانتقال إلى ناد آخر.

(د ب أ)