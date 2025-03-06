سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ماركو روبيو يثير الجدل بظهوره بعلامة صليب على جبينه خلال لقاء تلفزيوني ويتوعد حماس بـ”التحذير الأخير” لترامب – (فيديو)

6 - مارس - 2025

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“القدس العربي”: أثار وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، جدلاً واسعاً بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية وعلى جبينه صليب مرسوم بالرماد، تزامناً مع احتفال المسيحيين الكاثوليك بـ”أربعاء الرماد”، الذي يمثل بداية الصوم الكبير.

وخلال مداخلته على قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، ظهر روبيو بهذه العلامة أثناء مناقشته مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأوضاع في غزة، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأوكرانيا.

وحضّ روبيو حماس على أخد تهديدات ترامب على محمل الجد. وقال إن الرئيس “لا يقول هذه الأمور من دون أن يعنيها، كما يكتشف ذلك الناس في العالم. اذا قال إنه سيقوم بأمر ما، فسيقوم به”.

وزاد أن الرئيس الأمريكي “سئم من رؤية تلك الفيديوهات كل نهاية أسبوع حيث يتم إطلاق سراح الرهائن الهزيلين وتسليم الجثث. لقد فقد صبره”.

وأضاف أن ما قاله ترامب هو “التحذير الأخير”، حيث هدد أن شعب غزة “سيدفع ثمنا باهظا” إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين.

وقد أثار هذا الظهور غير المألوف لشخصية تتولى قيادة الدبلوماسية الأمريكية تفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت ردود الفعل بين من اعتبره تعبيرا عن هويته الدينية، ومن رأى فيه رسالة سياسية أو دينية تحمل دلالات معينة.

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  1. يقول qoraish:
    مارس 6, 2025 الساعة 8:53 م

    القادة العرب فقط من يتخلون عن دينهم لإرضاء هؤلاء المجرمين الأمريكان.
    حرب دينية… وهذا لن يتغير أبدًا، هكذا خلق الله هذا العالم
    هذا الوزير الأمريكي على الأقل ليس منافقًا

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  2. يقول احمد . فلسطين:
    مارس 7, 2025 الساعة 3:25 ص

    صبرا اهل فلسطين الحبيبه إن موعدنا النصر والجنه ..🌴

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  3. يقول ابو مصطفى:
    مارس 7, 2025 الساعة 11:32 ص

    نحن من يصنع الطغاة .كافأناهم بالف مليار دولار نظير حرث غزة و ابادة اهلها. الجبن يجعل البعض يتهم الشرفاء من اخوانه و يخذلهم و لكن الله معهم و لكن الوقت سيجعلهم بعضون على اصابعهم .أكلت يوم آكل الثور الابيض.لا نامت أعين الجبناء

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  4. يقول عدنان الحاردون:
    مارس 7, 2025 الساعة 2:34 م

    اعتقد انه مصاب بالجنون ومن الاجدى والاجدر ادخاله الى مستشفى الامراص العقليه لانه مسكين

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  5. يقول عماد غانم:
    مارس 10, 2025 الساعة 6:11 م

    صياما مقبولاً وذنبا مغفورا للسيد ماركو روييو ولكافة المسيحيين
    بعد دخر الصليبيين ، صلاح الدين الايوبي من أسس لاحترام الأديان وطقوسها ، ولقرون بقيت الكنائس اللبنانية مرجع ومنارة لكافة المسيحيين

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  6. يقول ابو عمر:
    مارس 10, 2025 الساعة 7:12 م

    صدقت والله صدقت، عدنان الحاردون .

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