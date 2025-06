ماركو روبيو يثير الجدل بظهوره بعلامة صليب على جبينه خلال لقاء تلفزيوني ويتوعد حماس بـ”التحذير الأخير” لترامب – (فيديو)

“القدس العربي”: أثار وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، جدلاً واسعاً بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية وعلى جبينه صليب مرسوم بالرماد، تزامناً مع احتفال المسيحيين الكاثوليك بـ”أربعاء الرماد”، الذي يمثل بداية الصوم الكبير.

وخلال مداخلته على قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، ظهر روبيو بهذه العلامة أثناء مناقشته مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأوضاع في غزة، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأوكرانيا.

وحضّ روبيو حماس على أخد تهديدات ترامب على محمل الجد. وقال إن الرئيس “لا يقول هذه الأمور من دون أن يعنيها، كما يكتشف ذلك الناس في العالم. اذا قال إنه سيقوم بأمر ما، فسيقوم به”.

وزاد أن الرئيس الأمريكي “سئم من رؤية تلك الفيديوهات كل نهاية أسبوع حيث يتم إطلاق سراح الرهائن الهزيلين وتسليم الجثث. لقد فقد صبره”.

وأضاف أن ما قاله ترامب هو “التحذير الأخير”، حيث هدد أن شعب غزة “سيدفع ثمنا باهظا” إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين.

US Secretary of State Marco Rubio, wearing a cross on his forehead for Ash Wednesday, reaffirmed President Donald Trump’s “last warning” against Hamas in which he said there would be “hell to pay” for the people of Gaza if the remaining Israeli captives are not released. pic.twitter.com/B9GT7oTekS

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 6, 2025