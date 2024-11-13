ماركيز لوبيز مدرب قطر: سنقاتل أمام أوزبكستان ولن أغير أسلوبي

الدوحة: أكد الإسباني ماركيز لوبيز، مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم، جاهزية فريقه لمواجهة أوزبكستان في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال لوبيز في المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة: “في الواقع أنا سعيد للغاية بمردود اللاعبين في هذه الفترة من التحضيرات، فنحن نعرف جيدا مدى أهمية هذه المباراة بالنسبة لنا والكل ملتزم ولديه الحافز للحصول على النقاط الثلاث للحفاظ على آمالنا في التأهل حتى ولو في المركز الثاني”.

وأشار إلى أن الفوز في المباراة هو الهدف الأساسي للفريق، وفي كرة القدم لابد من بذل الجهد المضاعف في كل مباراة، وبالتالي علينا أن نقدم كل ما لدينا داخل المستطيل الأخضر إذا أردنا التأهل”.

وأضاف المدرب الإسباني قائلا “رغم أن كرة القدم ليست رياضيات، ولكن علينا أن نقاتل ونلعب حتى الرمق الأخير من أجل الوصول إلى كأس العالم وأنا ثقتي كبيرة في اللاعبين من خلال ما قدموه في الأيام الماضية خلال التدريبات الجماعية”.

وحول معاناة الفريق دفاعيا بعد اهتزاز شباكه بـ10 أهداف حتى الآن قال مدرب قطر “بلا شك نحن لدينا مشكلة دفاعية ونحاول أن نعالج الأخطاء بقدر الإمكان حتى لا تتكرر في كل مباراة مهما كانت الظروف المتاحة”.

وتابع “دائما علينا أن نختار اللاعبين الجاهزين ، والأفضل رغم صعوبة الاختيار في ظل قلة الخيارات المتاحة ففي قطر لا يزيد اللاعبون المتاحون في كل مركز عن ثلاثة لاعبين، لذلك علينا أن نتعامل مع الموقع والخيارات المتاحة وأنا أثق في أن يعود كل اللاعبين إلى المسار الصحيح مرة أخرى ويقدمون نفس الأداء الذي قدموه في بطولة آسيا الأخيرة”.

وشدد لوبيز على أن المجموعة صعبة وتضم فرقا قوية، وكل المنتخبات لديها الحظوظ في التأهل إلى كأس العالم ومنتخب أوزبكستان لديه تشكيلة متجانسة وثلاثي قوي في خط الهجوم، والكل شاهد كيف عانينا ضدهم في كأس آسيا حتى وصلنا لركلات الترجيح .

وأشار لوبيز إلى أنه استلم الفريق القطري قبل أيام قليلة قبل كأس آسيا الأخيرة ، ورغم ذلك حدث تفاهم كبير مع اللاعبين في فترة قصيرة جدا وبالتالي فلن يغير أفكاره.

وكشف لوبيز في نهاية حديثه أنه درس المنافس بشكل جيد وركز على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق الأوزبكي لتحقيق النتيجة المرجوة رغم صعوبة المواجهة وقوة الخصم.

من جانبه، أكد محمد وعد، لاعب وسط المنتخب القطري على أهمية المواجهة ضد الفريق الأوزبكي، من أجل الحصول على النقاط الثلاث وإسعاد الجماهير القطرية التي ستحضر لتحفيز المنتخب في مدرجات استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

وشدد وعد إلى أن هذه المباراة هي أهم المباريات والنقاط الثلاث هي الأهم أيضا ولكن هذا لن يتحقق إلا ببذل الجهد بنسبة 200% من أجل الخروج بالهدف المرجو من هذا اللقاء.

ووجه وعد الدعوة إلى الجماهير للحضور إلى الملعب ومساندة الفريق بكل قوة للخروج بالانتصار.

يذكر أن منتخب قطر يتواجد في المركز الرابع بترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بفارق 6 نقاط خلف منتخبي إيران المتصدر وأوزبكستان صاحب المركز الثاني فيما تتواجد الإمارات في المركز الثالث بأربع نقاط، وقرغيزستان في المركز الخامس بثلاث نقاط، وكوريا الشمالية في ذيل الترتيب بنقطتين.

(د ب أ)