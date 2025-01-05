ماركينيوس يستهدف أول لقب لسان جيرمان في 2025 أمام موناكو بالدوحة

الدوحة: تعهد ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان، بإهداء فريقه أول ألقاب الموسم الجاري عندما يلاقي موناكو في كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم بالدوحة، اليوم الأحد.

ويعتلي سان جيرمان قمة الترتيب في الدوري الفرنسي بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه أولمبيك مارسيليا، وبسجل خال من الهزائم في أول 16 مباراة له بالمسابقة.

وفاز باريس بقيادة مدربه لويس إنريكي على موناكو بنتيجة 4 / 2 في الدوري الفرنسي الشهر الماضي، بينما قال ماركينيوس قبل مباراة الأحد: “يجب أن نسعى للفوز بأول ألقاب الموسم والعودة إلى فرنسا بهذا الكأس”.

وأضاف المدافع البرازيلي عبر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): “الفريق يسير بشكل جيد منذ وصولنا إلى الدوحة، وعلينا أن نترجم ذلك في الملعب أمام موناكو، ونقدم أداء جيدا يكون دفعة قوية لنا في النصف الثاني من الموسم”.

وأشار ماركينيوس: “يقودنا مدرب متطلب للغاية، لذا ندرك تماما أهمية كل مباراة، وفي ناد بحجم باريس نريد أن تفوز بجميع المباريات والألقاب، وغدا أمامنا فرصة نعرف تماما أهمية استغلالها”.

من جانبه قال المدرب لويس إنريكي: “حراس المرمى الثلاثة جاهزون لمباراة الغد، ولا يعاني أي منهم من إصابات أو مشاكل بدنية”.

وتطرق إنريكي للحديث عن الفوز 4 / 2 على موناكو في الدوري، قائلا: “لقد كانت مباراة مثيرة لجماهيرنا، تقدمنا في النتيجة ثم عاد موناكو إلى المباراة”.

وتابع: “أعتقد أننا أثبتنا في هذه المباراة أننا الفريق الأفضل، لكن مباراة الغد ستكون مختلفة، وأتمنى أن ننجح في إسعاد جماهيرنا”.

وشدد مدرب سان جيرمان: “تنتظرنا مباراة نهائية ضد أحد أفضل الفرق في الدوري الفرنسي، لذا يجب أن نقدم أداء على أعلى مستوى”.

وختم إنريكي: “لكننا جاهزون، ومتحمسون للغاية لتحقيق الفوز في مباراة استثنائية مع لقب على المحك”.

(د ب أ)