ماركينيوس يمنح البرازيل فوزا متأخرا على بيرو

ليما: حققت البرازيل انتصارين في مباراتين ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 بفضل هدف متأخر من ماركينيوس منح بلاده الفوز 1-صفر على بيرو في ليما اليوم الأربعاء.

وتصدرت البرازيل، التي سحقت ضيفتها بوليفيا 5-1 يوم الجمعة الماضي، التصفيات برصيد ست نقاط، متساوية مع غريمتها الأرجنتين.

وسيطر فريق المدرب المؤقت فرناندو دينيز على الكرة، وسنحت له عدة فرص هجومية مبكرة، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغت هدفين لرافينيا وريتشارليسون في الشوط الأول بداعي التسلل.

وقال دينيز للصحافيين: “سعيد بما قدمناه في المباراتين. كانت الأجواء مختلفة في مباراة اليوم. كان على الفريق أن يسجل ثلاثة أهداف ليُحتسب له هدفا واحدا. من المهم دائما تحقيق الفوز. أعتقد أننا انتصرنا بجدارة وقد استمتعت حقا بذلك”.

وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه المباراة نحو التعادل السلبي، أحرز ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان هدف الفوز بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها نيمار عند القائم القريب ليحسم فوز الضيوف في الدقيقة الأخيرة.

وأضاف دينيز: “تدربنا على الركلات الثابتة في بيليم (مدينة برازيلية) وهنا. حددت الركلات الثابتة المباراة واليوم حدث ذلك. لقد سجلنا بالمثابرة والاصرار. تمريرة جيدة وترقب وتوقع على القائم الأول”.

وستستضيف بطلة العالم خمس مرات، فنزويلا قبل زيارة أوروغواي الشهر المقبل عند استئناف التصفيات.

(رويترز)