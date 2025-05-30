ماريا غراتسيا كيوري تركت منصبها كمديرة للتشكيلات النسائية في “ديور”

باريس: أعلنت “ديور”، أمس الخميس، أن مديرة تشكيلات الأزياء النسائية لديها الإيطالية ماريا غراتسيا كيوري تركت منصبها كما كان متوقعا منذ أشهر.

وأصبحت كيوري لدى تعيينها عام 2016 أول امرأة تشغل منصب المدير الفني في الدار الباريسية التي تُعّدُ من الأبرز في مجموعة “إل في إم إتش”.

وأعربت “ديور” في بيانها عن “امتنانها العميق” لكيوري لـ”التعاون الرائع” معها، مؤكدةً أن تركها منصبها كان بقرار منها.

ونقل البيان عن كيوري قولها “أنا ممتنة جدا للعمل الذي أنجزته فرق عملي وورش العمل (…) لقد بنينا معا فصلا مهما في حياتي، وأنا فخورة به جدا”.

وكما جون غاليانو وراف سيمونز، نجحت المصممة البالغة 61 عاما في ترسيخ رؤيتها لامرأة ديور خلال تسع سنوات، من خلال أزياء توفر قدرا أكبر من “الراحةً” و”قابلة أكثر للارتداء”، وكذلك من خلال تعاونها مع فنانات نسويات.

وأحدثت المصممة بعد مدة قصيرة من انتقالها من “فالنتينو” إلى “ديور” ضجةً كبيرةً بعرضها الأول في تشرين الأول/أكتوبر 2016، إذ تضمنت التشكيلة قميصا بيضا كُتب عليها بأحرف سوداء “يجب أن نكون جميعا نسويين”، وهي عبارة استعارتها من الكاتبة النيجيرية شيماماندا نغوزي أديتشي.

وقدّمت المصممة آخر تشكيلاتها من نوع “كروازيير” الثلاثاء في مسقط رأسها روما، خلال عرض أزياء في حدائق “فيلا ألباني”، وهو قصر نيوكلاسيكي يعود إلى القرن الثامن عشر. ولم يُعلن رسميا عن هوية خليفتها، لكنّ اسم جوناثان أندرسون متداول منذ أشهر. وعُيّن المصمم الايرلندي الشمالي رئيسا لقسم “ديور” للرجال في نيسان/أبريل، خلفا لكيم جونز، ليصبح بذلك أول منسق أزياء يتولى إدارة تشكيلات الأزياء الرجالية والنسائية في الدار الباريسية.

(أ ف ب)