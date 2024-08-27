ماريا كاري تؤكد وفاة والدتها وشقيقتها في نفس اليوم

لوس أنجليس: أكدت مغنية البوب الشهيرة ماريا كاري وفاة والدتها وشقيقتها في “تطور مأساوي للأحداث”.

وتوفيت والدتها باتريشيا وشقيقتها أليسون في نفس اليوم، رغم أن أسباب الوفاة لم تعرف بعد.

وقالت كاري في بيان قدمته لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): “قلبي ينفطر حزنا لأنني فقدت والدتي في عطلة نهاية الأسبوع الماضي”. وأضافت: “للأسف، في تطور مأساوي للأحداث، فقدت شقيقتي حياتها في نفس اليوم”.

وقالت كاري: “أشعر بالامتنان لأنني كنت قادرة على قضاء الأسبوع الأخير مع والدتي قبل وفاتها. أقدر حب ودعم واحترام الجميع لخصوصيتي خلال هذا الوقت شديد الصعوبة.”

وانفصلت والدة كاري باتريشيا ووالدها ألفريد عندما كانت في الثالثة من عمرها.

وفي عام 2020، كتبت المغنية عن طبيعة العلاقة “المعقدة” التي كانت تجمعها بوالدتها في مذكرتها “معنى ماريا كاري”.

وأهدت كاري جزءا من مذكراتها لوالدتها، وكتبت: “وإلى بات، والدتي، التي أعتقد أنها رغم كل شيء، فعلت ما بوسعها. سأحبك بأفضل ما أستطيع، دائما.”

(د ب أ)