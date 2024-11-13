مارين لوبان ترفض اتهامات الاختلاس الموجهة لحزبها

باريس: ركزت مارين لوبان كل جهودها لأسابيع لمواجهة ما تطلق عليه اتهامات ظالمة لحزبها باختلاس أموال من البرلمان الأوروبي. وتواجه زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا الآن لحظة حاسمة في محاكمة بارزة، حيث أصبحت أهليتها للترشح للرئاسة خلال عام 2027 على المحك.

وتتوقع لوبان بصدور حكم إدانة، حيث ينهي ممثلو الادعاء مرافعاتهم اليوم الأربعاء ويطرحون الحكم المتوقع صدوره. ومن المقرر أن تنتهي المحاكمة في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على أن يصدر حكم في وقت لاحق.

ويواجه حزب التجمع الوطني و25 من مسؤوليه، من بينهم لوبان، اتهامات باستخدام الأموال المخصصة للمساعدين البرلمانيين بالاتحاد الأوروبي للدفع لهيئة العاملين بالحزب ما بين 2004 و2016، فيما يعد انتهاكا لقواعد الكتلة الأوروبية.

يشار إلى أنه أثناء توجهها إلى قاعة المحكمة في باريس الأسبوع الماضي، أعربت لوبان عن أمنياتها ” بالنجاح” للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في رسالة عبر منصة “إكس”.

وربما تفكر لوبان، التي تعهدت بالترشح للرئاسة للمرة الرابعة خلال عام 2027، في أن إدانة ترامب في وقت سابق من العام لم تحيده عن مساره للوصول إلى البيت الأبيض.

(د ب أ)