مارين لوبان توافق على تعويض 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي بسبب “التوظيف غير المبرر” لاثنين من مساعديها

باريس- “القدس العربي”:

بعد تهديده، منذ الربيع، بقرار قابل للتنفيذ لاسترداد مبلغ يقدّر بـ 330 ألف يورو، وافقت زعيمة اليمين المتطرفة الفرنسي مارين لوبان، أخيرًا، على دفع هذا المبلغ للبرلمان الأوروبي، بسبب توظيفها لاثنين من مساعديها بشكل غير قانوني، عندما كانت نائبة في البرلمان الأوروبي، وفق ما قال محاميها يوم أمس، مؤكداً معلومات لموقع “ميديا بارت” الاستقصائي الفرنسي.

فبعد فتح تحقيق إداري، في عام 2014، في شبهات اختلاس مارين لوبان للأموال الأوروبية، طالب المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف) بتعويض نحو 330 ألف يورو، حيث يُشتبه في أن الرئيسة الحالية للكتلة البرلمانية لحزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف داخل الجمعية الوطنية الفرنسية، التي جلست في البرلمان الأوروبي، من عام 2004 إلى عام 2017، وظفت مديرة مكتبها في الحزب كاترين غريسيه، وحارسها الشخصي تييري ليجيه، بأموال أوروبية لصالح حزب “الجبهة الوطنية” (“التجمع الوطني” الآن). لكن مارين لوبان، التي تنفي هذه الاتهامات، مؤكدة أن كاترين غريسيه وتييري ليجييه عملا معها في البرلمان، رفضت دفع هذا المبلغ المطلوب.

وكان موقع “ميديا بارت” الاستقصائي الفرنسي، في وقت سابق، أكد أن الخدمات المالية للبرلمان الأوروبي قامت بعد ذلك بخصم %50 من مخصصات راتبها كنائبة في البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى جميع نفقاتها العامة، وذلك اعتباراً من شهر فبراير عام 2017. واستمر الأمر أربعة أشهر، قبل أن تغادر مارين لوبان البرلمان الأوروبي، بعد انتخابها لعضوية الجمعية الوطنية الفرنسية، في يونيو/ حزيران 2017، وفق “ميديا بارت”.

Depuis 2017, le @PEStrasbourg réclamait près de 330 000 € à @MLP_officiel pour l’emploi de deux assistants parlementaires ayant travaillé pour le FN/RN. L’élue, qui refusait de rembourser la somme, a dû le faire pour éviter une saisie exécutoire. https://t.co/yYRZCeGci4 — Edwy Plenel (@edwyplenel) September 21, 2023

وبعد تهديدها، منذ فصل الربيع، بقرار قابل للتنفيذ باسترداد مبلغ 326.401 يورو، وافقت زعيم حزب “التجمع الوطني” على دفع هذا المبلغ، في شهر يوليو الماضي، كما أعلن محاميها رودولف بوسيلي، قائلاً: “تم دفع هذه الأموال لتجنّب التنفيذ القسري لقرار إداري صادر عن البرلمان الأوروبي، والذي ما تزال موكلتي تعترض على حيثياته”، وشدد على أن “ دفع المبلغ المطلوب لا يشكل بأي حال من الأحوال اعترافاً صريحاً أو ضمنياً باهتمامات ومطالبات البرلمان الأوروبي”.

وأوضح أن موكلته مارين لوبان تؤكد مجدداً “أنها لم ترتكب أي جريمة أو مخالفة في توظيف مساعديها البرلمانيين، سواء في ما يتعلق بلوائح البرلمان الأوروبي، أو القانون الفرنسي والمبادئ الدستورية”.

تزامناً مع ذلك، تواجه مارين لوبان أيضاً الاتهام في فرنسا، منذ شهر يونيو عام 2017، بـ “اختلاس الأموال العامة والتواطؤ،”، في التحقيق القضائي الذي أجري في باريس للاشتباه في قيامها بالتوظيف الوهمي لأعضاء من حزبها في البرلمان الأوروبي.

ويبدو، وفق تقارير صحافية، أن التحقيقات في هذا الموضوع قد اكتملت، ومن المقرر أن تصدر النيابة العامة قريباً قرارها بخصوصه، قبل القرار النهائي لقضاة التحقيق بشأن ما إذا كان سيتم إجراء محاكمة للمتهمين الـ 29 في هذا الإجراء أم لا.

وأوضح محاميها أنه “اعتماداً على نتيجة الإجراءات الجنائية، تحتفظ مارين لوبان أيضاً بإمكانية طلب استرداد المبالغ المدفوعة من البرلمان الأوروبي”.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “إيلاب” لتلفزيون BFMTV نشرت نتائجه قبل أسبوع، أن واحداً من كل فرنسييْن تقريباً شملهم الاستطلاع، يعتبرون أن مارين لوبان أضحت قادرة على “جمع الفرنسيين”، وتتمتع بالصفات اللازمة لتكون رئيسة فرنسا، بعد أن خسرت انتخابات عام 2012 من جولتها الأولى، ثم انتخابات عامي 2017 و 2022 في الجولة الثانية أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.