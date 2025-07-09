ماري زكي أول حكمة مصرية بالجودو تحصل على الشارة الدولية- (تدوينة)

القاهرة: أكد الاتحاد المصري للجودو أن ماري زكي أصبحت أول حكمة مصرية تحصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي للجودو وذلك بعد اجتيازها بنجاح لاختبارات التحكيم التي أقيمت ضمن فعاليات بطولة آسيا للناشئين والشباب التي استضافتها كازاخستان.

وقال مصدر في الاتحاد المصري للجودو في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية الأربعاء أن اختبارات التحكيم التي أقيمت بكازاخستان شهدت مشاركة 80 حكما من 10 دول هي البلد المضيف ومصر وكوريا الجنوبية وبولندا وقيرغيزستان والهند وإيران وهولندا واليابان والسعودية.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه: “ماري زكي، من الأسماء المتميزة في ساحة الجودو المصري، وقد مثلت بلدها سابقا في بطولات متعددة، قبل أن تتجه للتحكيم وتواصل مشوارها بخطى ثابتة نحو العالمية”.

(د ب أ)