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ماسك: إكس ستتبرع بكل ما يأتي من الإعلانات المرتبطة بالحرب في غزة إلى المستشفيات في إسرائيل والهلال الأحمر- (تدوينة)

21 - نوفمبر - 2023

إيلون ماسك

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“القدس العربي”: أعلن إيلون ماسك، مالك منصة إكس (تويتر سابقا)، اليوم الثلاثاء، أن المنصة ستتبرع بكل ما يأتي من الإعلانات والاشتراكات المرتبطة بالحرب في غزة إلى المستشفيات في إسرائيل والصليب الأحمر/ الهلال الأحمر في غزة.

وكان ماسك أعلن أمس الإثنين أنه تم رفع دعوى قضائية على مجموعة “ميديا ماترز” المعنية بمراقبة وسائل الإعلام، قائلا إنها شوهت سمعة المنصة بعد أن نشرت تقريرا عن “ظهور إعلانات العلامات التجارية الكبرى بجوار منشورات تروج للنازية”.

وكتبت مجموعة من 27 عضوا ديمقراطيا بالكونغرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى ماسك يعبرون فيها عن قلقهم من استفادة منصة التواصل الاجتماعي على ما يبدو من حسابات مميزة احتفت بالعنف ضد الإسرائيليين.

وأشار المشرعون في رسالتهم، التي وجهوها إلى ماسك ورئيسة إكس التنفيذية ليندا ياكارينو، إلى تقارير من منظمات غير ربحية أظهرت بعضا ممن لديهم حسابات (إكس بريميوم) “يحتفون بأعمال العنف الهمجية ضد الإسرائيليين”.

وتعد هذه الرسالة أحدث معركة بين ماسك، الذي اشترى تويتر وغير اسمها إلى إكس، والداعين إلى تحسين الإشراف على المحتوى.

وكتب المشرعون “تظهر هذه التقارير أن إكس تستفيد من انتشار هذه الدعاية البشعة والضارة من خلال رسوم الاشتراك في الحساب وعوائد الإعلانات”، مضيفين أن قدرا كبيرا من المحتوى المسيء لا يزال منشورا رغم إبلاغ باحثين عنه.

وجاء في رسالة أعضاء الكونغرس “استفادت إكس ماليا من انتشار محتوى كاذب ومضلل بشكل واضح أيضا”.

وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة صنفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منظمة إرهابية في عام 1997، مما يعني أنه من غير القانوني تقديم دعم مادي أو موارد لهذه الجماعة عن عمد.

(وكالات)

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  1. يقول عبد الله:
    نوفمبر 22, 2023 الساعة 7:20 ص

    مبروك عليكم تويتر يا عرب. غردوا. أو إستحيوا و أتركوا ذاك السم

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  2. يقول Neo:
    نوفمبر 22, 2023 الساعة 10:07 ص

    أين أموال بيت مال المسلمين ومال الحج والعمرة ؟؟؟

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  3. يقول جزائري حر:
    نوفمبر 23, 2023 الساعة 2:15 م

    الله يجيرنا من خبث الخبثاء و الله ينتقم من كل متخاذل منافق خسيس و الله ينصرنا على كل الاقوام الظالمين

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    1. يقول فصل الخطاب:
      نوفمبر 26, 2023 الساعة 1:50 م

      آمين آمين آمين يارب العالمين 🌴🤲🌴

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