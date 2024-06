ماسك: إكس ستتبرع بكل ما يأتي من الإعلانات المرتبطة بالحرب في غزة إلى المستشفيات في إسرائيل والهلال الأحمر- (تدوينة)

“القدس العربي”: أعلن إيلون ماسك، مالك منصة إكس (تويتر سابقا)، اليوم الثلاثاء، أن المنصة ستتبرع بكل ما يأتي من الإعلانات والاشتراكات المرتبطة بالحرب في غزة إلى المستشفيات في إسرائيل والصليب الأحمر/ الهلال الأحمر في غزة.

X Corp will be donating all revenue from advertising & subscriptions associated with the war in Gaza to hospitals in Israel and the Red Cross/Crescent in Gaza

— Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2023