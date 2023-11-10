ماسك: النهج الإسرائيلي الحالي في غزة سيعزز حماس بدلا من إضعافها- (فيديو)

“القدس العربي”: شارك إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس وتيسلا، مالك منصة إكس (تويتر سابقا)، أفكاره حول النهج الذي تتبعه إسرائيل لتحقيق هدفها المعلن المتمثل في تدمير حركة حماس في غزة، أثناء حديثه في برنامج ليكس فريدمان، يوم الخميس.

وتساءل ماسك عما إذا كان النهج الإسرائيلي الحالي سيعزز حماس، بدلا من إضعافها، قائلا إنه ينبغي لإسرائيل بدلا من ذلك الانخراط في “أعمال طيبة غير واضحة” إذا كانت تريد القضاء على حماس.

وقال ماسك “إذا كنت لن ترتكب إبادة جماعية بحق شعب بأكمله، ومن الواضح أن ذلك لن يكون مقبولاً. حقا لا ينبغي أن يكون مقبولا لأي شخص، إذن فإنك ستترك الكثير من الأشخاص على قيد الحياة والذين يكرهون إسرائيل لاحقًا”.

وقال ماسك “السؤال فعلا هو: كل عنصر من حماس قتلت، كم شخصا من حماس خلقت؟ إذا خلقت أكثر ممن قتلت، فأنت لم تنجح!. هذا هو حقا الوضع الفعلي”.

وتابع ماسك قائلا “إذا قتلت طفل أحد ما في غزة، فقد خلقت على الأقل عددا قليلا من أعضاء حماس ممن سيموتون في سبيل قتل إسرائيلي”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، أن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر ارتفعت إلى 11078 شهيدا في اليوم الخامس والثلاثين للحرب على غزة.

وأوضحت أن من بين الشهداء 4506 أطفال و3027 امرأة و 678 مسنا.