ماسك: تكاليف الرسوم الجمركية “لن تكون ضئيلة” على شركة تيسلا

واشنطن: حذّر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، الأربعاء من أنّ الرسوم الجمركية الإضافية التي قرّر حليفه الوثيق الرئيس دونالد ترامب فرضها على واردات بلاده من السيارات سيكون لها تأثير كبير على تكلفة إنتاج سيارات تيسلا.

وكتب ماسك على صفحته الشخصية على منصة “إكس” التي يملكها أيضا أنّه “للتوضيح، سيؤثّر هذا على أسعار قطع غيار سيارات تيسلا الآتية من دول أخرى. تأثير التكلفة ليس ضئيلا”.

وأتى موقف ماسك ردا على قرار ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كلّ واردات بلاده من السيارات وقطع غيارها.

وقال ترامب في تصريح لصحافيين في البيت الأبيض إنّ “ما سنفعله هو فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل السيارات غير المصنّعة في الولايات المتحدة. تلك المصنّعة في الولايات المتحدة لن تفرض عليها أي رسوم”، لافتا إلى أنّ التعرفات ستدخل حيّز التنفيذ في 2 نيسان/ أبريل.

(أ ف ب)