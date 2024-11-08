ماسك شارك في مكالمة تهنئة بين زيلينسكي وترامب

واشنطن: ذكرت تقارير إعلامية أن إيلون ماسك شارك في مكالمة هنأ فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الأربعاء.

وخلال المكالمة التي استمرت 25 دقيقة، أخبر ترامب زيلينسكي بأنه سيدعم أوكرانيا، دون تقديم تفاصيل، بينما قال ماسك إنه سيستمر في دعم البلاد بأقمار ستارلينك، وذلك حسبما ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصادر لم يحددها.

ويملك ماسك شركة سبيس إكس، التي تقدم خدمات الاتصالات عبر شبكة أقمار ستارلينك الصناعية المهمة للغاية لجهود الدفاع في أوكرانيا، لكن تصريحاته كانت تغضب كييف في بعض الأحيان منذ أن غزت روسيا جارتها في عام 2022.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأن زيلينسكي كان يخبر ترامب بمدى أهمية الأقمار الصناعية لخدمة الإنترنت أثناء الحرب عندما قال ترامب إن ماسك معه ووضع الملياردير على الخط.

وأوردت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب وماسك كانا معا في مقر ترامب في مار آلاغو عندما جرت المكالمة.

وقدم ماسك ملايين الدولارات لدعم حملة ترامب الرئاسية وظهر علنا معه. وقال ترامب إنه سيعرض على ماسك، أغنى رجل في العالم، دورا في إدارته لتعزيز كفاءة الحكومة.

ولم يرد ماسك على الفور على طلب للتعليق. وقالت حملة ترامب إنها لا تعلق على الاجتماعات الخاصة.

وكان زيلينسكي من بين أوائل القادة الذين هنأوا ترامب الذي انتقد الدعم العسكري والمالي الأمريكي لكييف في حربها مع روسيا.

(رويترز)