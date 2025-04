ماسك يؤكّد تأييده “المطلق” لترامب قبل شهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية- (فيديو)

لوس انجليس: يكثّف الملياردير إيلون ماسك جهوده لدعم عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وأعلن أنه يؤيد المرشح الجمهوري “بشكل مطلق” خلال مقابلة مع المذيع المحافظ تاكر كارلسون.

وكان ماسك، مالك منصة “إكس” وشركتَي “تسلا” و”سبايس إكس” حاضرا السبت في تجمّع انتخابي للرئيس السابق، وقد أكّد أن دونالد ترامب يجب أن يفوز في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر “للحفاظ على الدستور والديمقراطية”.

I just tried to share the full video of Elon Musk REDPILLING America at the Trump rally in Butler on Instagram and they PERMANENTLY DISABLED my account.

Absolutely insane.

Censorship is alive and well.

You know what to do ;) pic.twitter.com/JgIN3ITaMJ

— shaneyyricch (@shaneyyricch) October 5, 2024