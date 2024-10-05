ماسك يتقدم مجددا بطلب لرفع الحظر عن منصة “إكس” في البرازيل

ريو دي جانيرو: تقدمت شركة الملياردير الأمريكي وقطب التكنولوجيا إيلون ماسك مجددا الجمعة، بطلب لرفع الحظر المفروض على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” في البرازيل.

ونقلت قناة تي في جلوبو عن محامي الشركة القول إن المنصة دفعت جميع الغرامات المستحقة التي بلغ مجموعها حوالي 28.6 مليون ريال برازيلي (4.24 مليون دولار).

ويفي هذا المبلغ بالشروط التي وضعها القاضي الفيدرالي ألكسندر دي مورايس.

وكانت منصة “إكس” قد تقدمت في وقت سابق بطلب لرفع الحظر بعد أن عينت ممثلا قانونيا للبرازيل وفقا لما هو مطلوب وحظرت ملفات تعريف تسعة مستخدمين قيد التحقيق من قبل المحكمة العليا.

وإضافة إلى ذلك، تم تحصيل غرامة قدرها 18.3 مليون ريال برازيلي من الحسابات المصرفية لشركتي إكس وستارلينك المملوكتين لماسك.

ورفضت المحكمة العليا طلب الشركة بسبب فرض غرامات أخرى. وشمل ذلك دفع غرامة إضافية قدرها عشرة ملايين ريال برازيلي لأن منصة “إكس” لم تحترم أمر المحكمة بالتوقف عن العمل لمدة يومين.

(د ب أ)