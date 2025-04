ماسك يثير التساؤلات باعتماده اسما مستعارا في حسابه على “إكس”

واشنطن: أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تساؤلات كثيرة بتغييره الثلاثاء اسمه على حسابه عبر منصة “إكس” إلى “كيكيوس ماكسيموس” Kekius Maximus الذي يبدو مزيجا من رمز لليمين المتطرف وعملة الميم الرقمية memecoin وإحدى شخصيات فيلم “غلادييتور”.

كذلك استبدل رئيس شركتي “تيسلا” و”سبيس إكس” الذي بات أحد أبرز مستشاري الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب صورته على حسابه، معتمدا صورة “بيبيه ذي فروغ” Pepe the Frog، وهي شخصية رسوم متحركة شهيرة رُبطت باليمين المتطرف خلال ولاية ترامب الأولى ووصفتها رابطة مكافحة التشهير بأنها “علامة كراهية”.

وجريا على عادته، لم يقدم أغنى رجل في العالم والذي استحوذ على شبكة “تويتر” وغيّر اسمها إلى “إكس” عام 2022، أي تفسير لهذه التغييرات التي أثارت الضجة.

وقد يكون اسمه المستعار الجديد إشارة إلى شخصية الجنرال الروماني مكسيموس ديسيموس ميريديوس التي جسّدها الممثل راسل كرو في فيلم “غلادييتور” Gladiator عام 2000، في حين أن “كيك” هو تعبير يعتمده مستخدمو الإنترنت اليمينيون المتطرفون وكثر من المتصيدين الإلكترونيين أو الـ”ترولز” trolls بدلا من “لول” lol أي “الضحك بصوت عال”.

وقبل تغيير اسمه المستعار، نشر ماسك إعلانا على “إكس” جاء فيه “سيصل كيكيوس ماكسيموس قريبا إلى المستوى 80 في PoE”، ويرجّح أن تكون PoE إشارة إلى لعبة الفيديو الشهيرة “باث أوف إكزايل” Path of Exile.

وبعد تغيير اسمه المستعار، ارتفعت قيمة العملة الميمية كيكيوس ماكسيموس، وهي عملة مشفرة مستوحاة من أحد الميمات على الإنترنت، بنسبة 1400 في المئة تقريبا بعد ظهر الثلاثاء، وفقا لموقع “كوين غيكو” CoinGecko، فيما يتساءل مستخدمو الإنترنت هل يشكّل هذا التغيير مزحة، أو رسالة مخفية لصالح العملات المشفرة.

وسيكون الملياردير أحد الشخصيات الرئيسية خلال ولاية ترامب الذي عينه على رأس لجنة “الكفاءة الحكومية”، وهي هيئة أنشئت لخفض الموازنات الفدرالية.

“I am Kekius Maximus, CEO of Tesla, SpaceX, and X, servant to the vision of human progress. Father of many innovations, husband to the idea of interplanetary life. And I will achieve my goals, in this era or the next.”@elonmusk 🤣🤣 pic.twitter.com/ALdsceaaSY

— Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) December 31, 2024