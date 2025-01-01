منوعات | أبيض و أسود

ماسك يثير التساؤلات باعتماده اسما مستعارا في حسابه على “إكس”

1 - يناير - 2025

حجم الخط
4

واشنطن: أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تساؤلات كثيرة بتغييره الثلاثاء اسمه على حسابه عبر منصة “إكس” إلى “كيكيوس ماكسيموس” Kekius Maximus الذي يبدو مزيجا من رمز لليمين المتطرف وعملة الميم الرقمية memecoin وإحدى شخصيات فيلم “غلادييتور”.

كذلك استبدل رئيس شركتي “تيسلا” و”سبيس إكس” الذي بات أحد أبرز مستشاري الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب صورته على حسابه، معتمدا صورة “بيبيه ذي فروغ” Pepe the Frog، وهي شخصية رسوم متحركة شهيرة رُبطت باليمين المتطرف خلال ولاية ترامب الأولى ووصفتها رابطة مكافحة التشهير بأنها “علامة كراهية”.

وجريا على عادته، لم يقدم أغنى رجل في العالم والذي استحوذ على شبكة “تويتر” وغيّر اسمها إلى “إكس” عام 2022، أي تفسير لهذه التغييرات التي أثارت الضجة.

وقد يكون اسمه المستعار الجديد إشارة إلى شخصية الجنرال الروماني مكسيموس ديسيموس ميريديوس التي جسّدها الممثل راسل كرو في فيلم “غلادييتور” Gladiator عام 2000، في حين أن “كيك” هو تعبير يعتمده مستخدمو الإنترنت اليمينيون المتطرفون وكثر من المتصيدين الإلكترونيين أو الـ”ترولز” trolls بدلا من “لول” lol أي “الضحك بصوت عال”.

وقبل تغيير اسمه المستعار، نشر ماسك إعلانا على “إكس” جاء فيه “سيصل كيكيوس ماكسيموس قريبا إلى المستوى 80 في PoE”، ويرجّح أن تكون PoE إشارة إلى لعبة الفيديو الشهيرة “باث أوف إكزايل” Path of Exile.

وبعد تغيير اسمه المستعار، ارتفعت قيمة العملة الميمية كيكيوس ماكسيموس، وهي عملة مشفرة مستوحاة من أحد الميمات على الإنترنت، بنسبة 1400 في المئة تقريبا بعد ظهر الثلاثاء، وفقا لموقع “كوين غيكو” CoinGecko، فيما يتساءل مستخدمو الإنترنت هل يشكّل هذا التغيير مزحة، أو رسالة مخفية لصالح العملات المشفرة.

وسيكون الملياردير أحد الشخصيات الرئيسية خلال ولاية ترامب الذي عينه على رأس لجنة “الكفاءة الحكومية”، وهي هيئة أنشئت لخفض الموازنات الفدرالية.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول ملاحظ:
    يناير 1, 2025 الساعة 9:40 ص

    مراهق حصل على ثروة خيالية في زمن قصير فعاد الى زمن الصبي

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      يناير 1, 2025 الساعة 10:07 ص

      بل انسان طموح يطمع في العيش على المريخ 😎

  2. يقول ملاحظ:
    يناير 1, 2025 الساعة 12:48 م

    اذا صعد ماسك الى المريخ فسيلوثه ويصبح غير صالح الحياة اذا كان من الممكن قيام حياة حاليا

    رد
  3. يقول صقر قريش:
    يناير 1, 2025 الساعة 2:02 م

    عادي ان يستخدم musk اسما مستعارا للتعبير عن رأي إذا قاله باسمه الحقيقي يوقعه في مشاكل وهذا لا يعتبر جبنا.
    معظم المعلقين بيفعلون الشيء نفسه.
    ربما إذا هاجم أنظمة الجوار وانتقد عملاء وخونة امريكا فلن يستطيع مسك بفتح الميم وقلب السين صاد، لن يستطيع زيارة هذه البلدان إذا انتقدهم باسمه الحقيقي.

    رد

أخبار ذات صلة

واشنطن بوست: ماسك يناشد ترامب إلغاء الرسوم الجمركية الشاملة
منذ ساعتين
آلاف الأمريكيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة
5 - أبريل - 2025
ترامب: ماسك يستطيع البقاء “بقدر ما يريد” لكنه سيرغب في العودة إلى أعماله
4 - أبريل - 2025
انخفاض قوي في مبيعات تسلا الفصلية مع تزايد الغضب من ماسك
2 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية