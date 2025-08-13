ماسك يخسر دعوى قضائية طالب فيها برفض مزاعم «أوبن أيه أي» بإحداث إزعاج لها

واشنطن: أصدرت قاضية اتحادية أمريكية حكما بأن إيلون ماسك يجب أن يواجه مزاعم من جانب شركة “أوبن أيه أي” التي تفيد بأن هجماته على الشركة الناشئة في المحكمة وفي وسائل الإعلام ترقى إلى “حملة مضايقات لسنوات”.

ورفضت القاضية بالمحكمة الجزئية إيفون جونزاليز روجرز أمس الثلاثاء، طلبا من جانب أغنى رجل في العالم بتجاهل الاتهامات بأنه لجأ للدعاوى القضائية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات في وسائل الإعلام لمحاولة تشويه نجاح “أوبن أيه أي” وذلك بغرض تحقيق استفادة لشركته الناشئة الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي “إكس أيه أي”.

والحكم هو أحدث تطور في معركة قضائية جارية منذ العام الماضي عندما اتهم ماسك “أوبن أيه أي” بالتخلي عن هدفها التأسيسي المتمثل فيه كونها جهة خيرية بقبول تمويل بمليارات الدولارات من مايكروسوفت بدءا من 2019 بعد عام من مغادرته مجلس إدارة “أوبن أيه أي”. وأطلق ماسك شركة “إكس أيه أي” في 2023.

ومن المقرر إجراء محاكمة في المحكمة الاتحادي في أوكلاند بولاية كاليفورنيا في مارس/آذار المقبل، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ولم يرد أحد محاميي ماسك على الفور على طلب بالتعقيب خارج ساعات العمل.

(د ب أ)