ماسك يشرف على مساعي ترامب لدمج وكالة التنمية الدولية مع وزارة الخارجية

واشنطن: قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لرويترز إن الرئيس دونالد ترامب يدرس دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة الخارجية من أجل تعزيز الكفاءة وضمان أن يكون إنفاقها متوافقا مع جدول أعمال إدارته.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز أمس الاثنين “كلف الرئيس ترامب إيلون (ماسك) بالإشراف على كفاءة هذه الوكالة”. وأضاف أن هناك مناقشات بشأن إرسال إشعار إلى الكونجرس لإبلاغ المشرعين بخطط الإدارة.

ويقود الملياردير ماسك حملة ترامب لخفض الإنفاق المسرف داخل الحكومة الاتحادية. لكن اتهامات ماسك التي تزداد شدة للوكالة، والتي ألقى العديد منها دون دليل، أثارت تساؤلات عما إذا كانت آراؤه السياسية تدفع الجهود الرامية إلى تدمير الوكالة.

وتوقف المئات من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تغطي مساعدات منقذة للحياة بمليارات الدولارات في جميع أنحاء العالم بعد أن أمر ترامب في 20 يناير/ كانون الثاني بتجميد معظم المساعدات الخارجية الأمريكية، قائلا إنه يريد ضمان توافقها مع سياسته “أمريكا أولا”.

وقال ترامب للصحافيين يوم الأحد إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “تديرها مجموعة من المجانين المتطرفين”. وأضاف “سنقوم بإخراجهم، وبعد ذلك سنتخذ قرارا”.

وقال ماسك في بث مباشر أمس الاثنين إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “لا يمكن إصلاحها”، وأن ترامب وافق على ضرورة إغلاقها.

روبيو قائما بأعمال رئيس الوكالة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لصحافيين في سان سلفادور إنه أصبح قائما بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واتهم موظفيها بأنهم “غير راغبين في الإجابة على أسئلة بسيطة” عن البرامج.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، سادت الفوضى في مكاتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في واشنطن العاصمة، إذ جرى وضع العشرات من الموظفين في إجازة. وخلال مطلع الأسبوع، وضع اثنان من كبار موظفي الأمن في إجازة أيضا بعد رفضهم تقديم وثائق سرية لموظفي وزارة الخارجية الأمريكية في الموقع.

وأمس الاثنين، أُبلغ موظفو الوكالة بأن مقرهم في وسط مدينة واشنطن قد أغلق لهذا اليوم.

وجاء في رسالة بريد إلكتروني داخلية لموظفي الوكالة اطلعت عليها رويترز “بتوجيه من قيادة الوكالة، سيتم إغلاق مقر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مبنى رونالد ريجان في واشنطن العاصمة أمام موظفي الوكالة يوم الاثنين الثالث من فبراير شباط 2025”.

وقال مسؤول البيت الأبيض إن الموظفين طلب منهم البقاء في منازلهم بسبب مخاوف أمنية بشأن المبنى.

وأصدرت وزارة الخارجية توجيهات عالمية بوقف العمل بعد قرار ترامب بتجميد المساعدات، باستثناء المساعدات الغذائية الطارئة. وحذر خبراء من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى وفاة أشخاص.

(رويترز)