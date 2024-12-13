سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ماسك يصبح أول شخص تصل ثروته لأكثر من 400 مليار دولار

13 - ديسمبر - 2024

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نيويورك: أصبح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أول شخص يصل إلى ثروة تقدر بأكثر من 400 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس وشركة بلومبرغ.

وتتكون ثروة ماسك بشكل رئيسي من أسهم في شركة تصنيع السيارات الكهربائية تيسلا وشركة الفضاء والطيران سبيس إكس.

وقدرت مجلة فوربس الأمريكية ثروة ماسك بـ2ر431 مليار دولار، يوم الخميس، فيما قالت شركة الخدمات المالية بلومبرغ إنها تبلغ ما يقرب من 447 مليار دولار.

وتشمل الشركات التي يملكها ماسك أيضا منصة إكس الإلكترونية، وشركة تطوير الذكاء الاصطناعي “إكس أيه أي”، وشركة نيورالينك التي تعمل على تطوير الواجهات الحوسبية الداعمة للعقل البشري.

واحتل المركز الثاني في التصنيف مؤسس شركة أمازون الملياردير الأمريكي جيف بيزوس بثروة تقدر بأكثر من 240 مليار دولار.

(د ب أ)

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  1. يقول علي:
    ديسمبر 13, 2024 الساعة 8:41 ص

    ماذا يفعل بها؟ يأكل مثلنا وينام ووووو حبذا لو
    خصص منها مبالغا لتحسين أحوال الفقراء في
    بلاده وعددهم يربو على خمسين مليون فقير.

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  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 13, 2024 الساعة 8:50 ص

    هه لا شيء يدوم إلا وجه الحي القيوم 😎☝️

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  3. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 13, 2024 الساعة 8:52 ص

    ههه رجل واحد يمتلك ميزانية دول عديدة، يا لسخرية الأقدار ماذا تفعل بالرجال 😎🤓

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  4. يقول lahocine:
    ديسمبر 13, 2024 الساعة 9:08 ص

    هذة الثروة ستضاعف سنة بعد سنة، بعد هاتف تسلا و الانترنيت الفضائي .

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    1. يقول فصل الخطاب:
      ديسمبر 13, 2024 الساعة 10:34 ص

      ثم تتلاشى. فلكل بداية نهاية ، والأيام بيننا 🤓☝️

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