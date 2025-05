ماسك يصف برنامجاً تطلقه شركته اليوم بأنه “أذكى ذكاء اصطناعي على وجه الأرض”

نيويورك: أعلن مالك منصة “إكس” وشركتي “تيسلا” و”سبايس إكس”، الملياردير إيلون ماسك، الأحد، أن النسخة الأحدث من برنامج الذكاء الاصطناعي “غروك 3” Grok 3، الذي صمّمته شركته المتخصصة في هذا المجال “إكس إيه آي” xAI ستُعلَن، مساء الإثنين.

وأفاد ماسك، عبر إكس، بأن غروك 3 سيُطرَح من خلال عرض حي ليلة الإثنين في الثامنة مساء” بتوقيت المحيط الهادئ، أي في الساعة 04,00 من الثلاثاء بتوقيت غرينتش”، واصفاً إياه بأنه “أذكى ذكاء اصطناعي على وجه الأرض”.

وكان ماسك أشار، خلال مؤتمر صناعي عقد في دبي قبل أيام، إلى أن “تحسين برنامج غروك 3 في المراحل النهائية”، مضيفاً أن البرنامج “سيُعرَض على الأرجح في غضون أسبوع أو أسبوعين”.

Grok 3 release with live demo on Monday night at 8pm PT.

Smartest AI on Earth.

— Elon Musk (@elonmusk) February 16, 2025