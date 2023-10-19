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ماسك يصف تقريرا بخروج “إكس” من أوروبا بالخاطئ

منذ 36 دقيقة

إيلون ماسك

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سان خوسيه- كاليفورنيا: رفض الملياردير إيلون ماسك تقريرا أفاد بأنه يدرس سحب منصة إكس للتواصل الاجتماعي/تويتر سابقا/ من الاتحاد الأوروبي.
وكتب ماسك على منصة إكس، إن هذا “عار عن الصحة”، في معرض الرد على تقرير على موقع بيزنس إنسايدر الإلكتروني الذي أفاد بأن الملياردير يدرس حجب إكس في الاتحاد الأوروبي بسبب متطلبات التكتل.
ووفقا لما أورده موقع بيزنس إنسايدر اليوم الخميس، نقلا عن مصدر مطلع بالشركة، أن ملياردير التكنولوجيا مستاء من قانون الخدمات الرقمية بالاتحاد الأوروبي، وهو ما كان سيصبح الدافع لسحب منصته.
ويلزم قانون الخدمات الرقمية المنصات الإلكترونية الكبيرة باتخاذ إجراء متسق وسريع ضد خطاب الكراهية، بين أشياء أخرى.
تلقت منصة إكس قائمة من الأسئلة من المفوضية الأوروبية التي تريد معرفة المزيد عن كيفية وفاء منصة التواصل الاجتماعي بالتزاماتها.
ويأتي طلب المفوضية عقب وجود دليل على انتشار دعوات للعنف والمعلومات المضللة على منصة إكس بعد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية حماس على إسرائيل في السابع من الشهر الجاري .
(د ب أ)

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