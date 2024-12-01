ماسك يطالب القضاء بحظر التحول “غير القانوني” لشركة أوبن أيه آي لأبحاث الذكاء الاصطناعى لشركة ربحية

واشنطن: طلب إيلون ماسك من محكمة فيدرالية منع شركة “أوبن أيه أي” لأبحاث الذكاء الاصطناعى من متابعة عملية تحولها “غير قانوني” إلى شركة هادفة للربح، قائلا إن هناك حاجة ماسة إلى وقفة مؤقتة للهيمنة المتسارعة للشركة صانعة تطبيق “شات جي بي تي”، بهدف حماية شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وكذلك الجمهور.

في أحدث دعوى قضائية رفعها، واصل ماسك هجومه المستمر منذ أشهر على سام ألتمان، بعد تسع سنوات من عملهما معا لإطلاق “أوبن أيه آي” كمنظمة غير ربحية لها مهمة معلنة هي تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي لصالح المجتمع، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. وكرر ماسك ادعاءاته السابقة بأن شركة “أوبن أيه آي” خالفت وعودها له وتخلت عن هدفها التأسيسي كمؤسسة خيرية عندما قبلت دعم بمليارات الدولارات من شركة مايكروسوفت بدءا من عام .2019 والآن يقول ماسك إنه بدون تدخل قضائي سريع، فسوف يكون الأوان قد فات قريبا لمنع “العملاق” الذي يقوده ألتمان من سحق منافسيه.

وقال متحدث باسم شركة “أوبن أيه آي” إن دعوى ماسك “تعيد تدوير نفس الشكاوى التي لا أساس لها من الصحة، وتظل بلا أساس على الإطلاق”.

(د ب أ)