ماسك يقر بزيف مزاعمه عن إرسال “واقيات ذكرية” لغزة بـ50 مليون دولار

واشنطن: أقر مدير إدارة كفاءة الحكومة في الولايات المتحدة، إيلون ماسك، بزيف مزاعمه القائلة إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أرسلت واقيات ذكرية بقيمة 50 مليون دولار إلى غزة”.

وخلال إحاطة صحافية عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الثلاثاء، اعترف ماسك بأن ادعاءه السابق بشأن غزة لا يعكس الحقيقة.

وردا على سؤال صحافي: “تبين أن المزاعم بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أرسلت واقيات ذكرية بقيمة 50 مليون دولار إلى غزة كاذبة، واتضح أن غزة المذكورة هناك هي منطقة في موزمبيق، فهل يمكنك تصحيح تصريحك الأول؟”، أجاب ماسك: “قد تكون بعض الأشياء التي أقولها خاطئة وتحتاج إلى تصحيح، كما تعلمون، سنرتكب أخطاء، لكننا سنتحرك بسرعة لتصحيحها”.

وتابع: “لست متأكدا من أنه ينبغي لنا إرسال واقيات ذكرية بقيمة 50 مليون دولار إلى أي مكان. هذا عدد كبير من الواقيات الذكرية”.

واستطرد قائلا: “إذا ذهبت إلى موزمبيق بدلا من غزة، كنت سأقول حسنا، هذا ليس سيئا للغاية. ولكن لماذا نفعل هذا على أي حال؟”.

وزعم ترامب، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أرسلت واقيات ذكرية بقيمة 50 مليون دولار إلى غزة وأن حماس استخدمتها لصنع القنابل، وردد ماسك هذه المزاعم عدة مرات.

وعقب وصوله للبيت الأبيض في 20 يناير الماضي، أمر ترامب بتجميد المساعدات الأمريكية الخارجية مدة 90 يوما “للتقييم”.

(الأناضول)