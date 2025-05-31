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ماسك يقول إن كدمة العين بسبب لكمة من ابنه البالغ من العمر 5 أعوام

منذ ساعة واحدة

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واشنطن: أثار ظهور ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك بعين سوداء بسبب كدمة خلال مؤتمر صحافي يوم الجمعة في البيت الأبيض بعض التساؤلات حول كيفية إصابته بها.

وقال ماسك للصحافيين “كنت أتجول مع إكس الصغير وقلت له، الكمني في وجهي- وقد فعل”.

يذكر أن نجل إيلون ماسك عمره (5 أعوام) ويطلق عليه لقب “إكس”.

وقال الملياردير إنه في البداية لم يشعر بألم كبير بعد الضربة، ولكن في وقت لاحق تحوّلت عينه إلى اللون الأسود والأزرق.

وردًا على سؤال سابق عن عينه، قال ماسك مازحا “لم أكن في أي مكان بالقرب من فرنسا”، في إشارة إلى مقطع الفيديو الخاص بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون.

(د ب أ)

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