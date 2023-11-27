ماسك يناقش “معاداة السامية عبر الإنترنت” مع الرئيس الإسرائيلي في القدس المحتلة

القدس: يجري الملياردير ومالك منصة إكس إيلون ماسك محادثات في القدس الاثنين، مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ حول مكافحة معاداة السامية عبر الإنترنت، حسب ما أعلنت الرئاسة.

خلال اللقاء المقرر بعد الظهر والذي يحضره “ممثلون عن عائلات رهائن تحتجزهم حماس”، سيشدد الرئيس الإسرائيلي على “الحاجة إلى العمل لمكافحة معاداة السامية المتزايدة عبر الإنترنت”، وفق ما ذكر مكتبه في بيان.

تأتي زيارة ماسك للقدس الاثنين في اليوم الأخير للهدنة القابلة للتجديد بين إسرائيل وحماس، والتي أتاحت إطلاق رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين معتقلين في إسرائيل.

وتحدثت منظمات يهودية عن زيادة في الأعمال المعادية للسامية في عدد من البلدان منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.

والأسبوع الماضي دان البيت الأبيض “الترويج البغيض” لمعاداة السامية من جانب ماسك. وأتى تعليق الرئاسة الأمريكية تعقيبًا على قيام ماسك بالرد على صاحب منشور معادٍ للسامية عبر منصة “إكس”. وكتب ماسك في رده على صاحب المنشور “لقد قُلتَ الحقيقة الفعلية”.

وكان البيت الأبيض ووسائل إعلام أمريكية اعتبروا، أن المنشور الأساسي يؤشر إلى نظرية مؤامرة قديمة حول وجود خطة سرية لليهود لإحضار مهاجرين غير نظاميين إلى الولايات المتحدة لإضعاف هيمنة الغالبية البيضاء.

في أيلول/سبتمبر، قبل الحرب بين إسرائيل وحماس، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ماسك في سان فرانسيسكو.

وقال نتانياهو لماسك “آمل في أن تجد القدرة على وضع حد لمعاداة السامية (على منصة إكس) أو الحد منها قدر الإمكان” في حدود حرية التعبير.

وتحدثت الصحافة الإسرائيلية مساء الأحد عن لقاء محتمل بين ماسك ونتنياهو لكن مكتب رئيس الوزراء لم يؤكد ذلك حتى وقت باكر الاثنين.

(أ ف ب)