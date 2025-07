ماسك يهاجم مشروع قانون الإنفاق ويلوّح بتمويل حملات ضد أعضاء الكونغرس المؤيدين له

واشنطن: شنّ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يوم الإثنين، سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي هاجم فيها مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يدعمه الرئيس دونالد ترامب، مهددا السياسيين الذين يصوّتون لصالحه بأنهم سيواجهون تحديات انتخابية أولية سيموّلها أغنى رجل في العالم.

Anyone who campaigned on the PROMISE of REDUCING SPENDING , but continues to vote on the BIGGEST DEBT ceiling increase in HISTORY will see their face on this poster in the primary next year pic.twitter.com/w13Qkm2e1A

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2025