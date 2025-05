ماسك يواصل دعمه القوي لترامب ويتعهد بتقديم مليون دولار يوميا لمن يوقع على عريضة

بنسلفانيا: تعهد الملياردير إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا ورئيسها التنفيذي، بالتبرع بمليون دولار يوميا حتى انتخابات الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني لأي شخص يوقع على عريضة له على الإنترنت لدعم دستور الولايات المتحدة.

ولم يهدر أي وقت، حيث منح شيكا بقيمة مليون دولار لأحد الحاضرين في فعالية أقامها في بنسلفانيا بهدف حشد المؤيدين خلف دونالد ترامب المرشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري. وكان الفائز رجلا يُدعى جون دريهر، وفقا لطاقم العمل القائم على تنظيم الفعالية.

وقال ماسك وهو يسلم الشيك للفائز: “بالمناسبة، لم يكن لدى جون أي فكرة. على أي حال، على الرحب والسعة”.

المال هو أحدث مثال على استخدام ماسك لثروته غير العادية للتأثير على السباق الرئاسي الذي يشهد تنافسا شديدا بين ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

