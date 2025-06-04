سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ماسك يوجه انتقادا لاذعا لقانون ترامب للضرائب والإنفاق ويصفه بـ”الجريمة المقززة”

منذ ساعة واحدة

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واشنطن: وجّه إيلون ماسك انتقادا لاذعا إلى مشروع قانون التخفيضات الضريبية وتقليص الإنفاق الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”القانون الكبير والجميل”، واصفا إياه بأنه “جريمة مقززة”، وذلك في تحد واضح لنفوذه السياسي واختبار لحدود تأثيره، حيث هاجم أبرز إنجاز تشريعي يسعى الجمهوريون لتحقيقه.

ووجّه ماسك انتقاده عبر منصته الاجتماعية إكس، وذلك بعد أيام فقط من توديعه في المكتب البيضاوي للرئيس ترامب، بمناسبة انتهاء عمله في الإدارة، حيث كان يقود وزارة الكفاءة الحكومية.

وكتب ماسك: “أنا آسف، لكن لم أعد أتحمّل. هذا القانون الإنفاقي الضخم والفاضح والمليء بالمحسوبيات هو جريمة مقززة. عار على من صوت له: أنتم تعلمون أنكم ارتكبتم خطأ. أنتم تعلمون ذلك”.

ومن شأن القانون المقترح، الذي أقرّه مجلس النواب ويجري مناقشته حاليا في مجلس الشيوخ، أن يقلّص الإعانات التي تستفيد منها شركة تسلا، وهي شركة السيارات الكهربائية التي يملكها ماسك.

وتبع ماسك انتقاده بتهديد موجّه للجمهوريين، حيث كتب: “في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل، سنقيل جميع السياسيين الذين خانوا الشعب الأمريكي”، في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي.

(أ ب)

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