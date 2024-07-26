ماغواير: غيابي عن نهائي كأس إنكلترا ويورو 2024 أصعب لحظة في مسيرتي

واشنطن: قال هاري ماغواير إن الغياب عن تتويج فريقه مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، ومشوار منتخب إنكلترا في يورو 2024 كان أصعب لحظة في مسيرته.

وقال ماغواير للصحافيين في الجولة الاستعدادية للموسم بالولايات المتحدة الأمريكية “عندما تعرضت للإصابة لأول مرة، اعتقدت أنني سأكون جاهزا للمشاركة في نهائي كأس الاتحاد”.

وأضاف “لذا عملت بجدية ثم تعرضت لإصابة أخرى في الأسبوع الذي سبق النهائي، ما أدى لغيابي عن المباراة”.

وأوضح المدافع الإنكليزي “وقتها لم أكن أشعر بوجود مشكلة، واعتقدت أنني سأكون جاهزا لبطولة أمم أوروبا والتحقت بصفوف المنتخب، ولكن تعرضت لإصابة أخرى، وكنت محبطا للغاية”.

وواصل ماغواير “اعتقدت أنني سأكون جاهزا لنهائي الكأس أو المشاركة لدقائق في المباراة، وكنت واثقا بنسبة 100% أنني سأكون جاهزا لبطولة اليورو”.

واستدرك “وللأسف لم يحدث ذلك، ربما لأنني استعجلت العودة، ولكن بالتأكيد كانت أصعب لحظة في مسيرتي”.

وبسؤاله عما إذا كان يريد البقاء في مانشستر يونايتد، أجاب ماغواير “طالما أن إدارة النادي لم تبلغني بأنني معروض للبيع أو لم أعد مرغوبا في تواجدي، فأنا مستمر”.

واختتم تصريحاته “كل ما سمعته والخطوات التي لمستها من إدارة النادي تقول أنني جزء من المرحلة القادمة”.

(د ب أ)