ماغي بو غصن تحظى في الأردن بلقب “سفيرة مؤسسة الأميرة تغريد للمرأة”

بيروت- “القدس العربي”:

تقديراً لأعمالها المؤثرة التي تسلّط الضوء على قضايا المرأة ومعاناتها، ولا سيما في مسلسل “بالدم”، منحت “مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب” الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن لقب “سفيرة مؤسسة الأميرة تغريد للمرأة”، في خطوة تكرّس حضورها الفني والإنساني، بعدما جسّدت في المسلسل الذي تم عرضه على شاشة MTV شخصية “غالية”.

وأتى الإعلان عن هذه المبادرة خلال مؤتمر صحافي عُقد في العاصمة عمان حيث كشفت المديرة العامة للمؤسسة الدكتورة أغادير جويحان “أن هذا التكريم يأتي انسجاماً مع رسالة المؤسسة في مواجهة العنف والتمييز ضد المرأة، والدفع باتجاه تعزيز حقوقها الإنسانية والاجتماعية”.

أما الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن فعبّرت عن اعتزازها بالتكريم، وأشادت “بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادتها الحكيمة في دعم المرأة وتمكينها، خصوصاً من خلال قانون الجنسية الأردني الذي يمنح أي طفل يولد على الأراضي الأردنية فاقداً أو مجهول النسب الجنسية الأردنية وكافة الحقوق والواجبات كأي مواطن آخر”.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎MAGUY | ماغي‎‏ (@‏‎maguyboughosn‎‏)‎‏

وللمناسبة، تطرقت جويحان “إلى المبادرة الملكية السامية للملك عبد الله الثاني، التي أتاحت لفاقدي السند الأسري فرصة الالتحاق بالقوات المسلحة والأمن العام في السنوات الماضية”.

وبعد انتهاء المؤتمر الصحافي جالت بو غصن في المركز التابع للمؤسسة، والتقت مجموعة من السيدات مجهولات النسب اللواتي يجري تمكينهن ليصبحن عاملات منتجات ومؤثرات في مجتمعاتهن.