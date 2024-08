ماكدونالدز فرنسا تفكر في إلغاء صلصة الكاري بعد فوز الفريق الأمريكي للسلة بذهبية الأولمبياد

باريس: قالت شركة ماكدونالدز فرنسا إنها تفكر في إزالة صلصة الكاري من قائمة طعامها حتى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في لوس أنجليس في احتجاج ساخر على قائد الفريق الأمريكي لكرة السلة ستيفن كري الذي حرم فرنسا من الميدالية الذهبية بدورة باريس الأولمبية.

وقالت سلسلة الوجبات السريعة عبر منصة إنستغرام “لأسباب واضحة، نفكر في سحب هذه الصلصة”، وذلك على صورة لوعاء صغير من صلصة “الكاري التقليدية” وعنوان رئيسي يقول “لأربع سنوات على الأقل”.

وفي استمرار للمزاح عبر الإنترنت، رد العملاق الأمريكي للوجبات السريعة عبر حسابه العالمي على منصة إكس “نعم (وي بالفرنسية)، سآخذ صلصة الكاري إذا كنت لا تريدها ماكدونالدز فرنسا”، في تلاعب بالكلمة الفرنسية التي تعني “نعم (وي)”، والتي تشبه في ايقاعها الصوتي كلمة “نحن” بالإنكليزية.

@mcdonalds your order is on its way pic.twitter.com/XZflEStqmj

— McDonald’s France (@McDonaldsFrance) August 12, 2024