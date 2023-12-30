ماكدونالدز ماليزيا ترفع دعوى قضائية ضد حركة تروّج لمقاطعة إسرائيل

تجمع تضامني لدعم الفلسطينيين في كوالالمبور، في 13 أكتوبر 2023- رويترز

كوالالمبور: رفع فرع سلسلة مطاعم ماكدونالدز في ماليزيا دعوى قضائية ضد حركة تروّج لمقاطعة إسرائيل بسبب ما اعتبره “تصريحات كاذبة وتشهيرية”، يقول إنها أضرّت بأعماله، مطالباً بتعويضات تصل إلى ستة ملايين رنجيت (1.31 مليون دولار).

وتعاني بعض العلامات التجارية الغربية العاملة في مجال الوجبات السريعة في ماليزيا من حملات مقاطعة ضدها بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.

McDonald's Malaysia sues Israel boycott movement for US$1.3 million in damages https://t.co/TiT5CdiS95 pic.twitter.com/2uxgbzVuOL — CNA (@ChannelNewsAsia) December 30, 2023

وأعلنت شركة جربانج ألاف رستورانتس، الحاصلة على ترخيص ماكدونالدز في ماليزيا، رفع الدعوى ضد حركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات (بي.دي.إس)، بسبب سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يُقال إنها تتعلق بسلسلة مطاعم الوجبات السريعة بشأن “حرب الإبادة الجماعية (التي تشنها إسرائيل) ضد الفلسطينيين في غزة”.

ووفقاً لأمر استدعاء صادر بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول اطلعت عليه رويترز، قالت شركة جربانج ألاف رستورانتس إن حركة (بي.دي.إس) في ماليزيا حرضت الجمهور على مقاطعة مطاعم ماكدونالدز في البلاد، ما أدى إلى خسائر في الأرباح، وتقليل عدد العاملين بسبب عمليات الإغلاق وتقليل فترات العمل في منافذها.

Bravo …. 🇲🇾🇲🇾🇲🇾

Aksi nyata Rakyat Malaysia

Waralaba MC Donkey di tinggalkan pelanggan setia nya. Dampak dr mrk yg support zionist Israel lanatullah…💪 https://t.co/VDVGYRTyxR pic.twitter.com/IDzj6vlRNG — Abah Mumtaz 🇵🇸🇲🇨☕️ (@abah_mumtaz) October 30, 2023

وأكدت الشركة، في بيان، أمس الجمعة، أنها رفعت الدعوى لحماية “حقوقها ومصالحها”.

ورداً على ذلك، قالت حركة (بي.دي.إس) إنها “تنفي بشكل قاطع” التشهير بشركة الوجبات السريعة، وستترك الأمر للمحكمة.

وتهدف حركة (بي.دي.إس) إلى إنهاء الدعم الدولي “للقمع (الإسرائيلي) للفلسطينيين”، والضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي.

(رويترز)