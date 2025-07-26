ماكرون، الدولة الفلسطينية، و«فرقة حسب الله»

لم تعترف فرنسا بعدُ بدولة فلسطينية مستقلة، والأمر حتى الساعة يقتصر على تغريدة من الرئيس الفرنسي على منصة X، تعلن عزمه على إعلان هذه الخطوة رسمياً من منبر الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل؛ مشترطاً (وقد يكون هذا مستهلّ شروط أخرى قادمة) التالي: «يجب بناء دولة فلسطين، وضمان قدرتها على البقاء، من خلال قبول نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل». كذلك فإنّ مبادرة ماكرون هذه ليست جديدة تماماً، فقد سبق أن ألزم نفسه بها في شهر نيسان (أبريل) الماضي، كذلك للمرء أن يردّ تعامل فرنسا مع فكرة الدولة الفلسطينية إلى الرئيس الأسبق فرنسوا ميتيران الذي كان المبادر الأوروبي الأوّل إلى دعوة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى باريس، سنة 1989.

قرار الاعتراف لا يزال مُنتظَراً، إذن، ولم يُطبّق عملياً بالطبع، وثمة الكثير الذي يصحّ التكهن به حول العراقيل والعقبات والشروط والتعديلات؛ ومع ذلك فإنّ العواصف الهوجاء ضدّه هبّت على الفور، وتتواصل من حيث الاشتداد في نبرة الاحتجاج ومفردات إدانة الخطوة الفرنسية أو رفضها أو المراوغة في التملص منها، وكذلك من حيث التنوّع الجغرافي على نطاق دول غربية أساسية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا (في مواجهة دول راغبة في الخطوة، مثل إسبانيا وإرلندا والنروج وسلوفينيا).

وقد يكون من الواجب العقلي البسيط ألا يُفاجأ المرء بهذه الحال، لأسباب شتى باتت جلية ومتكررة ولا تحتمل أيّ طراز من السفسطة المكشوفة (على طريقة رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر مثلاً)، أو الصراحة الركيكة (كما تفعل رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني)، أو التأتأة حتى في تجميل الرفض (عند ممثلي الحكومة الألمانية)، أو التهكم والاستخفاف (في أسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)…

هذه، مع الاعتذار مسبقاً من التعبير الشائع لدى الأشقاء في مصر، بمثابة «فرقة حسب الله» الشهيرة التي تنوّع عزف لحن الانحياز لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والنشاز عن أكثر من 140 حكومة بينها 11 أوروبية تعترف بالدولة الفلسطينية، وانتهاك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والمراوغة عن ذاتها/ وبذاتها في الاعتراف بمبدأ حلّ الدولتين والتهرّب منه في آن معاً.

اللحن واحد متماثل مستعاد ثابت، مع ذلك، ولن تتبدّل نغماته إذا تجاسرت دولة أوروبية كبرى مثل فرنسا، يحدث أنها حاضنة الجاليات اليهودية والجاليات المسلمة الأكبر في القارّة الأوروبية، على قرار قد يكون تاريخياً بالفعل، في ناظر البعض وطبقاً لتعدّد وجهات النظر؛ وإنْ كان، في أوّل المطاف مثل نهايته، لا يتجاوز العمل بالقانون الدولي، وتطبيق ما هو معلَن منذ عقود بصدد حلّ الدولتين.

فإذا شاء المرء الانتقال من هذه «الجوقة» إلى نظائرها لدى ساسة دولة الاحتلال الإسرائيلي، فإنّ صنوف النعيق والنعيب هي التي تعالت من حيث القدح، وتبارت في الشتم، وتقصدت (إذْ يصعب، منطقياً، أن تنسى) الأيادي البيضاء الكثيرة المتعاقبة التي قدّمها ماكرون لدولة الاحتلال عموماً، ولحرب الإبادة الإسرائيلية ضد المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ قطاع غزة خصوصاً.

وإذْ يلوّح وزير خارجية الاحتلال بردّ إسرائيلي لا يخلو من إنزال عقوبات بحقّ فرنسا، فإنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتنطح لتوعية الرئيس الفرنسي هكذا: الفلسطينيون لا يريدون دولة بجانبنا، بل دولة بديلاً عنّا؛ ولا حاجة لاقتباس ما يقول وزير يميني متطرف فاشي مثل بتسلئيل سموترش، ما دامت سابقته من قلب العاصمة الفرنسية باريس كانت إبراز خريطة حلم صهيوني أرغوني عن كيان يضمّ أراضٍ أردنية وسورية، إلى جانب فلسطين التاريخية.

الأمور بخواتيمها، كما يقول المنطق البسيط، والأرجح أنّ مبادرة ماكرون هذه سوف تشهد من المدّ والجزر ما سينطوي على تأكيد حقائق راسخة لتوّها، وما يجبّ المفاجآت أيضاً.