ماكرون: أوروبا بحاجة إلى إيطاليا “قوية”

باريس: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن أوروبا بحاجة إلى إيطاليا “قوية” و”تعمل” إلى جانب شركائها لإيجاد مخرج من الحرب في أوكرانيا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى البقاء “متحدا”.

وقال لصحيفة “إيل فوغليو” التي تصدر الإثنين “إذا أردنا بصفتنا أوروبيين أن نكون ذوي صدقية في دعمنا أوكرانيا على المدى الطويل، فيجب أن نكون قادرين على تقديم ضمانات أمنية قوية”.

وأضاف ماكرون “نحن نحاول تحريك الأمور. ونحن في حاجة إلى إيطاليا، إيطاليا القوية التي تعمل إلى جانب فرنسا وألمانيا”، وفق ترجمة لتصريحاته المنشورة باللغة الإيطالية.

وتابع “من الضروري أن تقف إيطاليا إلى جانبنا، وأن تنخرط في هذا المسار، وأن تفعل ذلك بصفتها دولة أوروبية عظيمة، على خطى ماريو دراغي”، في إشارة منه إلى رئيس الوزراء الإيطالي السابق.

وقال ماكرون على مسامع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني المعروفة بقربها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “في هذه اللحظة، يجب أن نبقى متحدين”.

وشددت ميلوني من جهتها الأحد أيضا على أنه “من المهم جدا تجنب” خطر “انقسام” الغرب، بعد المشادة بين ترامب وزيلينسكي في المكتب البيضوي الجمعة، مضيفة أن “إيطاليا والمملكة المتحدة يمكن أن تؤديا دورا مهما في مدّ الجسور”.

(أ ف ب)