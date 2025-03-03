ماكرون: أوروبا بحاجة إلى إيطاليا “قوية”

باريس: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن أوروبا بحاجة إلى إيطاليا “قوية” و”تعمل” إلى جانب شركائها لإيجاد مخرج من الحرب في أوكرانيا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى البقاء “متحدا”.
وقال لصحيفة “إيل فوغليو” التي تصدر الإثنين “إذا أردنا بصفتنا أوروبيين أن نكون ذوي صدقية في دعمنا أوكرانيا على المدى الطويل، فيجب أن نكون قادرين على تقديم ضمانات أمنية قوية”.
وأضاف ماكرون “نحن نحاول تحريك الأمور. ونحن في حاجة إلى إيطاليا، إيطاليا القوية التي تعمل إلى جانب فرنسا وألمانيا”، وفق ترجمة لتصريحاته المنشورة باللغة الإيطالية.
وتابع “من الضروري أن تقف إيطاليا إلى جانبنا، وأن تنخرط في هذا المسار، وأن تفعل ذلك بصفتها دولة أوروبية عظيمة، على خطى ماريو دراغي”، في إشارة منه إلى رئيس الوزراء الإيطالي السابق.
وقال ماكرون على مسامع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني المعروفة بقربها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “في هذه اللحظة، يجب أن نبقى متحدين”.
وشددت ميلوني من جهتها الأحد أيضا على أنه “من المهم جدا تجنب” خطر “انقسام” الغرب، بعد المشادة بين ترامب وزيلينسكي في المكتب البيضوي الجمعة، مضيفة أن “إيطاليا والمملكة المتحدة يمكن أن تؤديا دورا مهما في مدّ الجسور”.
(أ ف ب)
مكارون لا تهمه أوكرانيا يقدر ما تهمه افريقيا التي طردت فرنسا واذلتها ومحاولة العودة للهيمنة على إفريقيا لا بد من كسر العلاقات الجزائرية الإيطالية
يعتقد ماكرون ان الحرب الدائرة في اوكرانيا تشكل تهديدا وجوديا لأوروبا. وانطلاقا من هذا الاعتقاد الخاطىء فانه قد يجر اوروبا والعالم الى الكارثة.