ماكرون: اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن “يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره” في غزة- (فيديو)

باريس: اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء، أنّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه في لبنان ينبغي أن “يفتح الطريق” أمام اتفاق مماثل “طال انتظاره” في قطاع غزة.

وقال ماكرون في رسالة مصوّرة على حسابه في منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي إنّ “هذا الاتفاق ينبغي أن يفتح الطريق أمام وقف لإطلاق النار طال انتظاره في مواجهة المعاناة الهائلة لسكان غزة”، مشددا على أنّ هذا الاتفاق هو دليل على “شجاعة سياسية يمكن لوحدها أن توفر للجميع في الشرق الأوسط السلام والأمن على المدى الطويل”.

Je tenais à saluer l’accord de cessez-le-feu agréé ce jour entre Israël et le Liban. pic.twitter.com/0vHbMBLOFe — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 26, 2024

(أ ف ب)