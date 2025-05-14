ماكرون: الأوكرانيون “يدركون” أنهم لن يتمكنوا من استعادة كل أراضيهم

باريس: اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء أنّ الأوكرانيين “يدركون” أنهم لن يتمكنوا من استعادة كلّ أراضيهم عندما تنتهي الحرب بينهم وبين روسيا.

كما شدّد ماكرون في مقابلة مع محطة “تي إف 1” التلفزيونية على أنّ كييف لن تنضمّ إلى حلف شمال الأطلسي بسبب عدم وجود توافق في الآراء بشأن هذه القضية.

وقال الرئيس الفرنسي “يجب أن تنتهي الحرب، ويتعيّن على أوكرانيا أن تكون في أفضل وضع ممكن للدخول في مفاوضات” من شأنها “أن تسمح بمعالجة مسألة الأراضي. حتى الأوكرانيون أنفسهم يدركون (…) أنهم لن يتمكنوا من استعادة كل ما تم الاستيلاء عليه منذ العام 2014” من قبل روسيا.

ولم يحدّد ماكرون المناطق التي يستبعد أن تستعيد كييف السيطرة عليها.

ويحتلّ الجيش الروسي حاليا نحو 20% من الأراضي الأوكرانية، وقد أعلنت موسكو ضمّ أربع مناطق أوكرانية تقع في جنوب جارتها وشرقها، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمّتها إليها عام 2014.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب حلفاء بلاده الغربيين بعدم “إهداء” أيّ أراض أوكرانية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب، في وقت يبدو فيه أنّ واشنطن تفكّر في الاعتراف بالمناطق التي تحتلّها موسكو.

وبهذا الشأن أكد ماكرون أنّه “لطالما قلتُ إنّ الحرب يجب أن تنتهي. يجب أن تكون أوكرانيا في أفضل وضع ممكن للدخول في المفاوضات”.

ودافع الرئيس الفرنسي عن هدف التوصّل إلى وقف إطلاق النار “الآن، قبل كل شيء، لأن هناك آلاف القتلى يوميا وأكثر فأكثر من المدنيّين”.

وأضاف “لا يمكننا ترك أوكرانيا لمصيرها. بما أنّها لن تنضمّ إلى حلف شمال الأطلسي، فإنّنا نقترح إرسال قوات طمأنة”.

وأوضح أنّ “هذا يعني أنّ كل الحلفاء مستعدون – وهذا هو حال البريطانيين والفرنسيين وبعض الدول الأخرى – لنشر قوات تتمركز بعيدا عن خط الجبهة، في مواقع رئيسية، للقيام بعمليات مشتركة وإظهار تضامننا في القيام بذلك”.

(أ ف ب)