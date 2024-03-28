ماكرون: الاتفاق التجاري بين أوروبا وميركوسور “سيئ جداً” وينبغي استبداله

ساو باولو: اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، في اليوم الثاني من زيارته إلى البرازيل، أن الاتفاق التجاري الذي بدأ التفاوض عليه قبل ربع قرن بين الاتحاد الأوروبي والدول الأمريكية اللاتينية الخمس المنضوية في تكتّل “ميركوسور” هو “اتفاق سيئ للغاية”، داعياً إلى إبرام “اتفاق جديد”.

وقال ماكرون خلال منتدى اقتصادي في ساو باولو إن الاتفاق “كما يتمّ التفاوض عليه اليوم هو اتفاق سيء جداً بالنسبة لكم كما بالنسبة لنا”.

وأضاف أمام حشد من رجال الأعمال البرازيليين أنّه “في هذا الاتّفاق ليس هناك أيّ شيء يأخذ في الاعتبار موضوع التنوّع البيولوجي والمناخ. لا شيء! لهذا السبب أقول إنّه ليس جيّداً”.

ودعا الرئيس الفرنسي إلى إبرام اتفاق جديد يأخذ في الاعتبار القضايا البيئية المهمة للاتحاد الأوروبي ولميركوسور على حدّ سواء.

وميركوسور تكتّل يضمّ خمس دول في أمريكا اللاتينية هي البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والباراغواي وبوليفيا.

ودعا ماكرون إلى طيّ صفحة الاتفاق البالية “التي تعود إلى 20 عاماً! دعونا نبني اتّفاقاً جديداً يتحلّى بالمسؤولية في مجالات التنمية والمناخ والتنوّع البيولوجي”.

وبالنسبة إلى الرئيس الفرنسي، فإن الاتفاق الذي يطمح إليه هو اتفاق عصري “يسهّل نفاذ شركاتكم إلى السوق الأوروبية ويكون أكثر تطلباً في كلا الجانبين مع مزارعينا وصناعيّينا”.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها ماكرون هذه الاتفاقية التجارية التي يقول إن قواعدها “لا تتوافق” والقواعد الأوروبية.

ومشروع المعاهدة الذي بدأت مناقشته في 1999 يرمي لإلغاء غالبية الرسوم الجمركية بين المنطقتين وإنشاء منطقة تبادل تجاري حرّ تضم أكثر من 700 مليون مستهلك.

وفي 2019 أثمرت هذه المفاوضات اتفاقاً سياسياً، لكنّ دولاً عدّة، في مقدّمها فرنسا، عرقلت إقراره. وفي الآونة الأخيرة زادت المعارضة في أوروبا لهذا الاتفاق بسبب الأزمة الزراعية المستعرة في القارة العجوز.

في المقابل، تطالب دول أوروبية عديدة، في مقدّمها ألمانيا وإسبانيا، بإقرار هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ.

والبرازيل، القوة الاقتصادية الأكبر في تكتل ميركوسور، هي من أبرز داعمي هذا الاتفاق.

(أ ف ب)