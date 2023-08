ماكرون: السفير الفرنسي سيظل في النيجر- (فيديو)

باريس: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال كلمة أمام دبلوماسيين اليوم الاثنين إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيظل هناك رغم الضغوط من قادة الانقلاب الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة.

وجدد ماكرون القول أيضا إنه سيواصل دعم رئيس النيجر المطاح به محمد بازوم، الذي وصف ماكرون قراره عدم الاستقالة بأنه “شجاع”.

