سياسة | دولي | أوروبا

ماكرون: السفير الفرنسي سيظل في النيجر- (فيديو)

منذ 17 دقيقة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

حجم الخط
0

باريس: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال كلمة أمام دبلوماسيين اليوم الاثنين إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيظل هناك رغم الضغوط من قادة الانقلاب الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة.
وجدد ماكرون القول أيضا إنه سيواصل دعم رئيس النيجر المطاح به محمد بازوم، الذي وصف ماكرون قراره عدم الاستقالة بأنه “شجاع”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إكواس لقادة الإنقلاب في النيجر: “لم يفت الأوان”.. وإيطاليا تدعم مبادرة الجزائر
25 - أغسطس - 2023
الجزائر تعلن “رفض فتح مجالها الجوي أمام الطائرات الفرنسية لمهاجمة النيجر والمغرب سمح لها”.. وباريس تؤكد أنها لم تطلب
22 - أغسطس - 2023
مفوض: أغلب أعضاء إكواس مستعدون للمشاركة في قوة احتياطية في النيجر
17 - أغسطس - 2023
رئيس الأركان الجزائري يحذر في مؤتمر بموسكو من التدخل الأجنبي في النيجر ويتحدث عن فلسطين وليبيا والصحراء الغربية 
15 - أغسطس - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية