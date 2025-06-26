سياسة | دولي

ماكرون: “السيناريو الأسوأ” يتمثل بخروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي

منذ 16 ساعة

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بروكسل (بلجيكا): حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس من أنّ “السيناريو الأسوأ” بعد الضربات التي شنّتها الولايات المتّحدة على البرنامج النووي الإيراني والتي اتّسمت بـ”فعالية حقيقية” يتمثّل بانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وقال ماكرون للصحافيين في بروكسل في ختام قمّة للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنّ مثل هكذا سيناريو “سيمثّل انحرافا وإضعافا جماعيا”، مشيرا إلى أنّه وفي مسعى منه “للحفاظ على معاهدة حظر الانتشار النووي” يعتزم التحدّث “خلال الأيام المقبلة” مع قادة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بدءا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدّث وإياه الخميس.

(أ ف ب)

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